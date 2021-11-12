«Это беда не только кого-то там». Главный раввин прокомментировал ситуацию с беженцами

Григорий Абрамович, главный раввин Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в Беларуси:

Давайте вспомним о стоящих на границе хасидах, буквально совершенно недавно поломниках в Украину, которые также оказались в ситуации между двух стран с целью, желанием пусть не убежать из какой-то страны в другую, пусть не найти лучшей доли, но прийти к определенному месту. Они тоже оказались, хоть это был и летний период, в ситуации, когда они были в межграничье. Помощь оказывала не только иудейская община. И я привожу этот пример, переходя к тому, что происходит сегодня, что это беда не только кого-то там или кто-то из какой-то страны идет в какую-то страну, а мы не причем, просто транзит. Это общий вопрос помощи, потому что Тора, Библия говорят нам о поддержке и вдовы, и сироты, а вместе с этим и всех тех, кто, в общем-то, нуждается в нашей поддержке.

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