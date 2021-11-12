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Митрополит Вениамин о ситуации с беженцами: «Важно всем, кто может влиять на этот процесс, посодействовать людям»

12 ноября 2021 15:51
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Новости Беларуси. Руководители ведущих религиозных конфессий Беларуси от лица христиан, мусульман и иудеев взывают к совести причастных к коллапсу на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митрополит Вениамин о ситуации с беженцами: «Важно всем, кто может влиять на этот процесс, посодействовать людям»-1

Священнослужители обеспокоены состоянием беженцев. Люди не должны быть заложниками политических противоречий. 12 ноября главы конфессий выступили с обращением к политикам европейских государств и верующим по поводу гуманитарного кризиса.

Митрополит Вениамин о ситуации с беженцами: «Важно всем, кто может влиять на этот процесс, посодействовать людям»-4

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Важно всем, кто может влиять на этот процесс, посодействовать людям, чтобы сейчас у них была хотя бы в некоторой степени возможность удовлетворения своих потребностей. И чтобы вопрос их дальнейшей участи был разрешен в осмыслении того, что пришельцы мы все на земле и каждому надлежит дать ответ за то, как мы относимся к ближним своим, пусть они даже пришли из дальней страны.

Митрополит Вениамин о ситуации с беженцами: «Важно всем, кто может влиять на этот процесс, посодействовать людям»-7

Кроме того, руководители ведущих религиозных конфессий заявили о готовности оказать гуманитарную и духовную помощь людям, которые оказались в сложной ситуации на границе.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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