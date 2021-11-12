Митрополит Вениамин о ситуации с беженцами: «Важно всем, кто может влиять на этот процесс, посодействовать людям»

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Важно всем, кто может влиять на этот процесс, посодействовать людям, чтобы сейчас у них была хотя бы в некоторой степени возможность удовлетворения своих потребностей. И чтобы вопрос их дальнейшей участи был разрешен в осмыслении того, что пришельцы мы все на земле и каждому надлежит дать ответ за то, как мы относимся к ближним своим, пусть они даже пришли из дальней страны.