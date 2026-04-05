Новости по тегу #Иосиф Станевский

Александр Лукашенко подчеркнул, что много веков верующие отмечают в этот день победу жизни, добра и света, которые с новой силой пробуждают в душах веру, надежду, любовь.
Ежегодно летом пилигримы со всей Беларуси устремляются к святыне Будслава.
Государство готово оказать всем традиционным конфессиям равную поддержку в реализации этого проекта. В правительстве уже прорабатывают соответствующий комплексный план по развитию духовных центров.
На этот раз они посвящены 1700-летию Никейского собора, ознаменовавшего начало новой эпохи в истории церкви.
«Если народ не хочет, а Президент будет делать наоборот – это совсем плохо».
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