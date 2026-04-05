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Новости по тегу #Иосиф Станевский

Лукашенко поздравил главу белорусских католиков с Пасхой
05 апреля 2026 07:32

Лукашенко поздравил главу белорусских католиков с Пасхой

Место силы! Будславский фест собрал более 25 тысяч верующих
04 июля 2025 13:43

Место силы! Будславский фест собрал более 25 тысяч верующих

Румак: формирование центров притяжения для верующих – это работа во имя стабильности в нашем обществе
03 июня 2025 13:38

Румак: формирование центров притяжения для верующих – это работа во имя стабильности в нашем обществе

В Минске проходят международные XXХI Кирилло-Мефодиевские чтения
13 мая 2025 17:03

В Минске проходят международные XXХI Кирилло-Мефодиевские чтения

Лукашенко: Президент обязан служить своему народу и делать то, что хочет народ
10 февраля 2025 19:33

Лукашенко: Президент обязан служить своему народу и делать то, что хочет народ

«С новой силой пробуждаются вера, любовь и надежда». Президент Беларуси поздравил католиков и протестантов с Пасхой
17 апреля 2022 07:37

«С новой силой пробуждаются вера, любовь и надежда». Президент Беларуси поздравил католиков и протестантов с Пасхой

Представитель католической церкви в Беларуси: незалежна ад таго, якой мы нацыянальнасці, веравызвання, гэта нашыя браты і сёстры
12 ноября 2021 15:38

Представитель католической церкви в Беларуси: незалежна ад таго, якой мы нацыянальнасці, веравызвання, гэта нашыя браты і сёстры