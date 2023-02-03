Председатель ГСК растратил весь бюджет, а его переизбрали антикризисным управляющим. Разобрались в истории

Не «Дозор», а «Позор». 15 лет назад при создании кооператива избранный председатель пообещал, что сделает все в лучшем виде. Условие одно – необходимы деньги. И посчитал, что с каждого гаража на благоустройство территории нужно по 200 условных единиц, рассказали в программе «Решение есть» на СТВ.

Доверия к председателю больше не было, и люди переизбрали его на очередном собрании. Однако попрощаться с боссом гаражного кооператива оказалось непросто. Виктор Шупенев подал в суд, считая, что переизбрали его незаконно. В итоге пять эмоциональных заседаний, казалось, поставили точку в этой многолетней перипетии. Суд отклонил иск Шупенева, и новый председатель вступил в свои права, правда, почти с пустой кассой. 57 тыс. долларов за 200 метров кабеля. Как обманули членов гаражного кооператива в Белыничах? Читайте далее. Спустя шесть лет место председателя стало опять вакантным. И уже по решению райисполкома бразды правления вновь перешли Виктору Шупеневу. Правда, работать предложили немного в другой ипостаси. Как выразился сам Виктор Алексеевич, антикризисным управляющим, который реанимирует гаражный кооператив и наведет там порядки.

Ольга Пристромская, председатель Белыничского райисполкома:

В ситуации отсутствия органов управления в данном кооперативе решением райисполкома этот человек был назначен уполномоченным лицом по исполнению обязанностей для принятия решений в отношении создания органов управления и актуальных вопросов на то время. Этим назначенным руководителем было организовано общее собрание, был вынесен вопрос на голосование. Протоколом его избрали председателем гаражного кооператива, до настоящего времени он осуществляет функции председателя. За работу антикризисный председатель взялся с новыми силами, но по старой схеме. В ноябре 2022-го в кооперативе состоялось собрание, где 17 из 20 уполномоченных поддержали новую кандидатуру председателя. Им стал Александр Васютин. Выходит, сейчас в кооперативе два управляющих, кому какой нравится. К решению нашумевшей проблемы подключился райисполком, и у местной власти уже решение есть.

Ольга Пристромская:

Проблема имеет длительный характер. Есть вопросы и у участников, и у органов управления. Райисполкомом принято решение в целях наведения порядка и выявления всех внутренних конфликтов организовать общую встречу на площадке Дома культуры всех участников, застройщиков, сегодня это около 500 человек. Не все застройщики у нас сегодня являются участниками гаражного кооператива, поэтому мы все-таки планируем на отрытой диалоговой площадке со всеми именно застройщиками, не только участниками, обсудить на открытой площадке все конфликтные вопросы, поставить точку. Думаю, в таком формате найдем решение всех проблем. Райисполком разместит информацию о предстоящей встрече в СМИ. Планируется, что состоится она до конца февраля, а мы будем следить за событиями и расскажем, чем в итоге закончилась эта почти детективная история в Белыничах.