V Всебелорусский крестный ход стартовал в Жировичах

Тысячи верующих и паломников отправились в путь по белорусской земле. После божественной литургии в Свято‑Успенском Жировичском монастыре начался V Всебелорусский крестный ход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 9 дней участники преодолеют около 250 километров. Маршрут пролегает через четыре епархии и 21 храм. Завершится крестный ход 26 августа – в день празднования Минской иконы Божией Матери в Свято‑Духовом кафедральном соборе Минска.

Господь дает особую благодать в крестном ходе, и если ты в первый раз этого коснешься, ты уже понимаешь, что тебе еще хочется этого коснуться. И мы поэтому приступаем к крестным ходам уже не первый год.

Тяжело, но с Божьей помощью идем и просим за своих родных, за всех молимся, благодать идет Божья.

Всебелорусский крестный ход проходит по благословению Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси. Присоединиться к молитвенному шествию могут все желающие на любом отрезке пути.