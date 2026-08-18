Минюст США разрешит возвращать право на ношение оружия

Под эту категорию подпадает около 30 миллионов человек, многие из которых совершили правонарушения или преступления. В ведомстве заверили, что для получения права на приобретение и хранение оружия необходимо будет пройти серьезную проверку. Желающим восстановить лицензию нужно доказать, что они не угрожают общественной безопасности. При этом сам механизм действий в Минюсте не пояснили.