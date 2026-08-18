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Минюст США разрешит возвращать право на ношение оружия

18 августа 2026 13:46
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Американцы, ранее лишенные права на ношение оружия, смогут вновь получить лицензию на его владение. Соответствующую процедуру утвердило Министерство юстиции США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минюст США разрешит возвращать право на ношение оружия-2

Под эту категорию подпадает около 30 миллионов человек, многие из которых совершили правонарушения или преступления. В ведомстве заверили, что для получения права на приобретение и хранение оружия необходимо будет пройти серьезную проверку. Желающим восстановить лицензию нужно доказать, что они не угрожают общественной безопасности. При этом сам механизм действий в Минюсте не пояснили.

# США

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