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25 лет в ЖКХ! Пообщались с белоруской, которая получила награду от министра за преданность делу

18 августа 2026 13:57
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В системе ЖКХ трудятся 110 тысяч человек, и около трети из них – женщины, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Они управляют котельными, наводят порядок на улицах и первыми приходят на помощь жителям.

Валентина Жуковец уже 25 лет возглавляет абонентский отдел Стародорожского ЖКХ. Ежедневно она решает вопросы начислений и квитанций, помогая каждому, кто обратился. За преданность делу министр жилищно-коммунального хозяйства лично вручил ей нагрудный знак.

О призвании длиною в четверть века – наш следующий сюжет.

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# Год белорусской женщины # Женщины Беларуси # Интервью # Валентина Жуковец

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