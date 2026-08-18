25 лет в ЖКХ! Пообщались с белоруской, которая получила награду от министра за преданность делу

В системе ЖКХ трудятся 110 тысяч человек, и около трети из них – женщины, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Они управляют котельными, наводят порядок на улицах и первыми приходят на помощь жителям.

Валентина Жуковец уже 25 лет возглавляет абонентский отдел Стародорожского ЖКХ. Ежедневно она решает вопросы начислений и квитанций, помогая каждому, кто обратился. За преданность делу министр жилищно-коммунального хозяйства лично вручил ей нагрудный знак.