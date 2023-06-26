«Сейчас чувствуется топор войны». Кто защищает мирное небо Беларуси в нелегкие времена?

Новости Беларуси. С высоким боевым духом и патриотическим настроем. Во внутренних войсках проходит сбор с военнообязанными, ранее проходившими службу в спецподразделениях МВД. Элементы боевой подготовки отрабатывают ветераны. Число желающих обновить знания и умения превзошло число призванных в воинские подразделения по повестке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конкурс высокий: больше шести человек на место. Все они в случае необходимости готовы снова стать в строй как в борьбе с диверсионно-разведывательными группами, так и для прикрытия государственной границы. Подробнее в материале Оксаны Семашко.

Подполковник МВД Беларуси Сергей Климович ушел в отставку четыре года назад. Офицер запаса участие в учебном сборе считает чрезвычайно необходимым. Ведь за это время многое поменялось в плане вооружения, экипировки, видов тактики действий, новых образцов техники, например, дронов-камикадзе. А современное время диктует: нужно смотреть на опережение.

Сергей Климович, военнослужащий запаса внутренних войск МВД Беларуси:

Мы смотрим, какая обстановка сейчас создается вокруг нашего государства, поэтому все военнослужащие запаса, которые здесь находятся на сборах, они готовы в любое время взять оружие в руки и выполнить любую задачу по защите нашего государства, нашего народа от каких-либо посягательств.

Огневая, тактическая, физическая и медицинская подготовка – все жизненно важные дисциплины военнослужащим на полигоне преподают опытные инструкторы, которые прошли Ливию, Сирию. Сноровка, приобретенная в прежних и нынешних конфликтах, помогает отработать до совершенства действия в бою. Это выбор и смена огневой позиции, развертывание походного и боевого порядка группы. Более 250 человек (а это равно пяти отрядам спецназначения, которые способны уничтожить такое же число диверсионно-разведывательных групп) оттачивают мастерство и приобретают новые знания и умения. Впереди у личного состава насыщенная программа обучения.

Оксана Семашко, корреспондент:

У каждого из них за плечами более 30 лет опыта и тысячи безупречно выполненных заданий. Словом, для защитников Беларуси нет неразрешимых задач, как и для наших бойцов нет сложных заданий.

Ассоциация ветеранов подразделений спецназа войск МВД «Честь» – резерв внутренних войск на случай угроз. Его бойцы в непростых 90-х помогали наводить порядок на улицах, боролись с преступностью. При обострении криминогенной и общественно-политической обстановки никогда не остаются в стороне.

Дмитрий Павличенко, председатель Совета Белорусской ассоциации ветеранов подразделений спецназа войск МВД «Честь»:

Многое мы прошли со времен суверенитета Беларуси. Конечно, самое тяжелое было чувство – это 1991 год, развал Советского Союза, когда мы стали самостийным государством. И поначалу, когда к рулю этого государства пришли не те люди, потом нашему Президенту пришлось очень долго исправлять их ошибки, до сих пор приходится исправлять. Но как-то дышалось свободнее. Сейчас чувствуется, топор войны, как говорится, висит в воздухе. И больше растет чувство ответственности за судьбу Родины, за судьбу своих детей, внуков, за судьбу всех наших граждан. И не хотелось бы, чтобы вот такое у нас мирное, спокойное, тихое государство, созданное действительно для народа: многие приезжают из других стран, удивляются и чистоте, и порядку, и культуре, и поведению – превратилось в какое-то кровавое месиво и руины. «Для нас это жизнь, а для них – бизнес». Карпенков о возможном перевороте в Беларуси. Подробнее здесь.