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Лукашенко подписал указ о развитии агроэкотуризма – что изменится?

18 августа 2026 13:46
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Сферу агроэкотуризма в Беларуси ждут изменения. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Господдержка данного направления в стране продолжится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подписал указ о развитии агроэкотуризма – что изменится?-2

Предусмотрено продление льготного кредитования таких субъектов на неограниченный период действия. При этом увеличивается срок заключения кредитных договоров: с 5 до 8 лет – для сельскохозяйственных организаций и с 7 до 10 лет – для физических лиц.

Изменяются подходы к поддержке агроэкотуризма в регионах. Субъекты, которые размещаются вдали от крупных населенных пунктов, смогут уплачивать специальный сбор в размере 45 рублей взамен налога.

Кроме того, в агроэкоусадьбах теперь увеличивается количество жилых комнат – до 15 – и расширяется перечень оказываемых услуг.

# Александр Лукашенко # Туризм

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