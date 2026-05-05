Популярны ли печатные издания в век цифровизации? Мнение заместителя главреда газеты «СБ. Беларусь сегодня»

Александра Каштанова, ведущая: Расскажите, как удается сохранять актуальность? Потому что некоторые говорят, что все, журналистика – это только блогерство, смартфоны, долой печатные машинки. Как сейчас обстоят дела с журналистикой? Что происходит в редакции?

Как мы уже упомянули, 5 мая – День печати. И о том, как сегодня работает главное печатное издание страны, о новых проектах и планах поговорили с гостьей.

Христина Скуратович, заместитель главного редактора газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Актуальными нам помогают оставаться наши читатели, потому что некоторые могут задаться вопросом, все есть в телефоне, зачем нужна газета? Давайте зададим этот вопрос тем героям наших материалов, которые, увидев публикацию о себе, бегут в киоск и покупают газету. Либо они ее выписывают, и это и молодежь, и студенты, и бизнесмены, и айтишники, все, не только бабушки и дедушки, как у нас принято считать. Наши читатели нас любят, и благодаря им мы остаемся актуальными.

Что касается цифровой среды, издательский дом «Беларусь сегодня» – это ведь не только газета, это многопрофильный, я бы сказала, медиахолдинг, медиакорпорация даже, потому что у нас действительно есть пять газет, я их перечислю, это «СБ. Беларусь сегодня», «Народная газета», «Сельская газета», молодежная газета «Знамя юности» и газета «Рэспубліка». Кроме того, у нас есть огромный YouTube-канал, на котором более полутора миллионов подписчиков.