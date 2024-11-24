«Ты мечтаешь о том, чтобы услышать гимн и увидеть свой флаг». Олимпийский чемпион по гребле про Игры 2024

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Александр Богданович.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вы же стояли, играл гимн нашей страны, был флаг. А как сейчас нашим спортсменам? Как вы оцениваете летние Олимпийские игры? Наши ребята там были. Они завоевали золото. Но не звучал гимн, не было флага.

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси, олимпийский чемпион:

Это, конечно, печально на самом деле. Если подумать, ты мечтаешь о том, чтобы услышать гимн и увидеть свой флаг. Понятно, что все знали, что они из Беларуси. Понятно, что у них есть золотая медаль, серебро, бронза у наших ребят. И количество участников, которые приняли участие в соревнованиях, и медали – это достойный результат. У нас было не так много людей, завоевали четыре медали. Это здорово!

Александр Осенко:

Но принимали же мы их так же, как победителей, здесь, дома.