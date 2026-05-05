В Лейпциге машина влетела в толпу – есть жертвы

Трагическое происшествие произошло в Германии. В центре Лейпцига автомобиль протаранил толпу людей. Два человека погибли, еще более 20 получили травмы. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам очевидцев, внедорожник заехал на пешеходную улицу и не сбавляя скорости ехал по ней, сбивая людей. После чего скрылся с места происшествия. Вскоре полиция обнаружила стоящую машину с водителем. При задержании он не оказал сопротивления. Следователям удалось установить его личность.

Сюзанна Любке, пресс-секретарь полиции Лейпцига:

Речь идет о случае жестокого нападения. Мы исходим из предположения, что это был акт одиночного преступника, и в настоящее время у нас нет никаких признаков того, что существует угроза общественной безопасности. Подозреваемый задержан нами и в настоящее время находится под стражей в полиции. Ему 33 года, он гражданин Германии.

Сейчас следователи выясняют его мотивы. Власти пока не считают произошедшее терактом. По некоторым данным у подозреваемого могут быть проблемы с психическим здоровьем.