И без того хрупко перемирие на Ближнем Востоке может быть нарушено. США и Иран начали новые атаки в Персидском заливе. Стороны борются за контроль над Ормузским проливом. Залпы ракет последовали после того, как Дональд Трамп заявил о старте масштабной операции по спасению застрявших там танкеров и торговых судов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После этого несколько кораблей подверглись атакам, в результате которых получили серьезные повреждения. Пентагон заявил об уничтожении шести небольших военных катеров Ирана. Ракетный обстрел стал причиной возгорания нефтяного порта в Объединенных Арабских Эмиратах. Кроме того, Тегеран сообщил об атаках по двум эсминцам США. Центральное командование иранских Вооруженных сил предупредило, что любые иностранные Вооруженные силы будут атакованы, если попытаются приблизиться к Ормузскому проливу.

В ответ Дональд Трамп вновь пригрозил снести Иран с лица земли, если он нападет на американские корабли. По словам экспертов, это заявление подрывает хрупкое перемирие, заключенное при посредничестве Пакистана. Благодаря договоренностям были остановлены боевые действия в прошлом месяце, но Ормузский пролив так и не открыли.