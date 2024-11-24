Когда стоял на пьедестале в Пекине, не чувствовал вообще ничего – Олимпийский чемпион Александр Богданович

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси, олимпийский чемпион:

Когда был маленький, на Новый год загадывал желание всегда. У меня, кроме желания выиграть Олимпийские игры, ничего не было. И когда я стою на пьедестале, после этой жесточайшей борьбы, которую мы с соперниками провели, у меня не было никаких эмоций. Никаких вообще эмоций, потому что у меня не было сил. Хотя я себе столько раз представлял, как я буду радоваться, какие у меня будут эмоции и как это будет происходить. И сойдя с пьедестала, то же самое. Ты сходишь в чужой стране. Тебя там никто не знает. Ну, поздравили. Тренер, конечно же, команда, Национальный олимпийский комитет поздравил, все поздравили. И все. Ты в чужой стране с медалью вообще ничего не стоишь.

Но самое приятное происходит, когда ты приезжаешь домой. Ты приезжаешь домой, когда радуются болельщики твои, те, кто смотрел за тобой, родители, близкие. В поселке жители встречали нас в 5 утра, они стояли и ждали, когда мы приедем с Олимпийских игр, из аэропорта. В 5 утра стояло около 500 человек, ждали возле подъезда. Это было настолько неожиданно и приятно! Я всегда говорю, что медаль где-то в другой стране ничего не значит, потому что это не только моя с братом медаль, это медаль большой команды, многих людей, которые привели к тому, что мы смогли проявить себя в спорте.