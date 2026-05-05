ПВО РФ за ночь сбила 289 дронов ВСУ над 19 регионами России и Азовским морем

ПВО РФ в течение ночи нейтрализовала 289 БПЛА ВСУ. Об это информирует официальный Telegram-канал Минобороны России.

В период с 20.00 МСК 4 мая до 7.00 МСК 5 мая дежурные средства противовоздушной обороны осуществили перехват и уничтожение украинских БЛА самолетного тип над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областями, Московским регионом, Республикой Крым и Татарстаном, Краснодарским краем и над Азовским морем.

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