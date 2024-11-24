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Богданович: мы с братом – единственные спортсмены, которые выиграли все существующие соревнования

24 ноября 2024 07:15
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Александр Богданович.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Вы три года возглавляете Федерацию хоккея Беларуси. До этого были депутатом Палаты представителей, а до этого были спортсменом мирового уровня. Вы олимпийский чемпион Олимпиады в Пекине 2008 года, серебряный призер Олимпиады в Лондоне, мировой призер и призер Европейских игр. Почему после завершения спортивной карьеры вы не пошли на тренерскую работу, а стали спортивным функционером?

Богданович: мы с братом – единственные спортсмены, которые выиграли все существующие соревнования-2

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси, олимпийский чемпион:
Вы когда начали перечислять заслуги... Когда в спорте, есть приметы, ты не считаешь медалей, потому что можешь потом не завоевать ничего. И когда уже закончил, я начал подводить определенные статистические данные, сколько я выиграл чемпионатов мира, сколько всего такого. И пришел к такому выводу, что мы с братом – единственные пока спортсмены, которые выиграли все соревнования, которые сегодня существуют в мире. Даже вновь созданы Европейские игры – мы первые, кто завоевали золотую медаль. Я поэтому и говорю: мы выиграли все.

# Александр Богданович # Александр Осенко # Интервью # Белорусские спортсмены

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