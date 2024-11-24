Богданович: мы с братом – единственные спортсмены, которые выиграли все существующие соревнования

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Александр Богданович.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вы три года возглавляете Федерацию хоккея Беларуси. До этого были депутатом Палаты представителей, а до этого были спортсменом мирового уровня. Вы олимпийский чемпион Олимпиады в Пекине 2008 года, серебряный призер Олимпиады в Лондоне, мировой призер и призер Европейских игр. Почему после завершения спортивной карьеры вы не пошли на тренерскую работу, а стали спортивным функционером?