Презентация нового сорта и плодов для дегустации: выставка-ярмарка винограда пройдёт в Минске 4 октября

Новости Беларуси. «Эдельвейс», «Маршал Фош», «Шарлотта». 4 октября истинные гурманы соберутся на выставке-ярмарке винограда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она пройдет в столичном Дворце культуры ветеранов.

Виноградари-любители из разных районов Беларуси, а также представители Института плодоводства привезут около 40 сортов саженцев растений и плоды для дегустации. Планируется, что будет презентован новый сорт – американский «Маркет». Он выдерживает температуру до –38 градусов.