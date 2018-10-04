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Презентация нового сорта и плодов для дегустации: выставка-ярмарка винограда пройдёт в Минске 4 октября

04 октября 2018 07:41
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Новости Беларуси. «Эдельвейс», «Маршал Фош», «Шарлотта». 4 октября истинные гурманы соберутся на выставке-ярмарке винограда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она пройдет в столичном Дворце культуры ветеранов.

Презентация нового сорта и плодов для дегустации: выставка-ярмарка винограда пройдёт в Минске 4 октября-1

Виноградари-любители из разных районов Беларуси, а также представители Института плодоводства привезут около 40 сортов саженцев растений и плоды для дегустации. Планируется, что будет презентован новый сорт – американский «Маркет». Он выдерживает температуру до –38 градусов.

# Выставки в Минске # общество # Фотофакт

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