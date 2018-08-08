«Смотрим, что-то рыженькое – лисёнок!» Невероятная история дружбы человека и зверя – в репортаже СТВ

Новости Беларуси. На дачу под Гродно к супругам Шишковым приходят лисята, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рыжая гостья не первый год приводит свое потомство на этот участок, который строит у края леса. Лисята людей не боятся. Резвятся на газоне, как щенки. И попрошайничают лакомства. Вместе с дачниками поведению животных удивлялась Галина Буро.

И таких видеороликов в семейном архиве уже десятки. То лисята мирно спят на лужайке у дома, то играют в мяч, то объедают крыжовник. К хулиганам на своём огороде Галина Шишкова относится снисходительно. Руководствуется фразой мужа: лук растёт у всех, а лисята нет.

Галина Шишкова, житель Гродно:

Это дети, маленькие дети. Они ознакомились со всем, что только видели. Они обнюхивали, обходили кресла. Потом они решили попробовать моего мужа на вкус: лизнули ногу – он счастливый сидит! Природа, они приходят сюда, они тут хозяева в лесу. Они приходят, они резвятся, они, как щенки ведут себя. И главное, они не боятся нас.

Любовь к животным у супругов особая – дома жили и кошки, и собаки, даже попугай и кролик. А вот история этой рыжей дружбы началась четыре года назад. Дача расположена у самого леса – оттуда и пришла непрошеная гостья.

Галина Буро, СТВ:

Хозяин зашёл в сарай и не поверила своим глазам – лиса, так сказать, принесла им в подоле. Сначала выкармливала лисят в пристройке, потом перебралась в детскую песочницу. А когда малыши подросли, лисье семейство ушло. Шло время, и от животных не было вестей. А в этом году ушастый десант стал наведываться на дачу.

Евгений Шишков, житель Гродно:

Сидим, пьём чай. Вдруг что-то пробежало. Смотрим, что-то рыженькое. Смотрим – лисёнок! Потом как-то стою на лужайке, смотрим, один лисёнок появился, второй, я говорю: «Галя!». Третий, четвёртый, пятый, шестой!

Евгений поначалу насторожился – а вдруг больные? Но опасения не подтвердились – лисята-подростки ведут себя дружелюбно. И даже понимают слово «нельзя». Чаще других прибегают самец и самка. Супруги между собой их называют Смельчак и Белохвостик.

Галина и Евгений Шишковы, житель Гродно:

Теперь мы приезжаем, они уже вроде бы должны уйти. Каждый раз мы с тоской смотрим – нет. И он мне говорит: «Ой, мы кажется, Галя, осиротели!». Но мы не сиротеем. Они появляются каждый день, они уже не так хулиганят. И, наверное, за три месяца мы уже привыкли к тому, что кто-то живой тут бегает. Играет, резвиться и смотрит очень красивыми глазами.