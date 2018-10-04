Из-за непогоды ГАИ Минска рекомендует не садиться за руль и отложить дальние поездки

Новости Беларуси. В связи с оранжевым уровнем опасности в Беларуси 4 октября ГАИ рекомендует соблюдать в этот день повышенную осторожность.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, правоохранители советуют отказаться от поездок на личном транспорте и отложить дальние поездки. Если же водители решат сесть за руль, то им необходимо быть внимательными, во время сильных дождей включать ближний свет фар и не парковать ТС под деревьями.

Инспекторы ГАИ напоминают, что перед поездкой во время плохой погоды нужно проверить исправность габаритных огней и стоп-сигналов. Хорошо, если есть противотуманные фары, они помогут быть заметнее.

Также отмечается, что в непогоду лучше не делать резкие манёвры и ехать несколько медленнее обычного.

Пешеходов тоже призывают к бдительности и осторожности. Напоминается, что переходить дорогу можно только на зелёный свет светофора. Перед пересечением проезжей части нужно убедиться, что все ТС остановились. И, напоследок, сотрудники ГАИ призывают не забывать обозначать себя фликерами.

На неделе мы сообщали, что на 3 и 4 октября в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.