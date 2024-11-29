В Луцковлянах прошёл пикет по сбору подписей в поддержку потенциального кандидата в Президенты

Беларусь активно готовится к выборам Президента. Инициативные группы по всей стране продолжают организовывать пикеты по сбору подписей. Они проходят в разрешенных для этого местах, как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Стапуленис, жительница агрогородка Луцковляны: За ту Беларусь, в которой я живу сейчас, в которой родились мои дети и внуки, и дай бог, чтобы мы так жили, под мирным небом, красивым голубым, хлебным, хлебосольным миром, таким дружественным, понимаете... У меня родные, они живут в разных точках России, они сюда приезжают каждый год отдыхать, видеть, смотреть, и они любуются ей, поэтому вот за это, наверное, за счастье, радость и мир, только за такую Беларусь.

Сергей Журневич, член инициативной группы граждан по выдвижению кандидата в Президенты Беларуси:

Люди активные, и молодежь хорошо подключается, и пожилые люди есть, и средний возраст. Самое главное, что для людей? Чтобы был мир, чтобы не было войны, чтобы у нас экономическая составляющая была хорошая, чтоб люди все трудились, все заняты были, если будет экономика у нас на хорошем уровне, значит, и люди будут жить у нас достойно.

Этот этап электоральной кампании будет длиться еще на протяжении недели. Оставить свою подпись за потенциального кандидата в Президенты можно до 6 декабря. После подписные листы пройдут проверку на достоверность.