Гражданин Сенегала пытался проехать в Евросоюз по чужому паспорту

Гражданин Сенегала планировал попасть в Европу по чужому паспорту. Инцидент произошел в пункте пропуска «Каменный Лог» во время оформления рейсового автобуса Минск – Вильнюс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иностранец решил воспользоваться документом знакомого, гражданина Испании, чтобы выехать из Беларуси в Литву. Во время паспортного контроля у сморгонских пограничников возникли сомнения в принадлежности документа мужчине.

Нарушитель оказался гражданином Сенегала, который пояснил, что чужой документ предъявил, так как у самого законных оснований для въезда в страны Евросоюза не было. Помимо административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы, ему грозит и уголовная – за использование заведомо подложного документа.