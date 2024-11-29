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Гражданин Сенегала пытался проехать в Евросоюз по чужому паспорту

29 ноября 2024 07:14
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Гражданин Сенегала планировал попасть в Европу по чужому паспорту. Инцидент произошел в пункте пропуска «Каменный Лог» во время оформления рейсового автобуса Минск – Вильнюс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гражданин Сенегала пытался проехать в Евросоюз по чужому паспорту-2

Иностранец решил воспользоваться документом знакомого, гражданина Испании, чтобы выехать из Беларуси в Литву. Во время паспортного контроля у сморгонских пограничников возникли сомнения в принадлежности документа мужчине. 

Нарушитель оказался гражданином Сенегала, который пояснил, что чужой документ предъявил, так как у самого законных оснований для въезда в страны Евросоюза не было. Помимо административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы, ему грозит и уголовная – за использование заведомо подложного документа.

# Государственная граница Беларуси

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