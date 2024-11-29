В Бресте откроют подготовку по новой специальности «микробиология»

Система образования – это фундамент будущего страны. Ведь именно молодым людям, которые сегодня получают знания, завтра предстоит определять развитие Беларуси на годы вперед. Образование, ориентированное на потребности реального сектора экономики, – одно из ключевых требований главы государства. Нехватку таких специалистов ощущают в пищевой, перерабатывающей, косметической и фармацевтической промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Брестском государственном университете имени Пушкина открывают набор по новой специальности. Подготовкой будущих микробиологов займутся на факультете естествознания. Репортаж Кристины Протосовицкой.

Будущий биоэколог Артем Михальчук с легкостью ориентируется в исследованиях. Микробиология – одна из обязательных дисциплин. В распоряжении студентов новые анализаторы. И это лишь первый шаг в большой подготовке.

Артем Михальчук, студент факультета естествознания БРГУ имени А.С. Пушкина:

С точки зрения перспектив, микробиология весьма презентабельная наука. Она насыщена различными культурами микроорганизмов, которые интересно изучать, мы можем делать с ними опыты. Лаборатории оснащают оборудованием – микроскопами и реагентами, а преподаватели проходят стажировки в российских вузах. Если раньше микробиологию в Бресте изучали как предмет, отныне это станет новой специальностью. Первых 20 студентов бюджетного отделения и 3-х платного зачислят по итогам уже этой вступительной кампании.