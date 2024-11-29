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В Бресте откроют подготовку по новой специальности «микробиология»

29 ноября 2024 18:08
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Система образования – это фундамент будущего страны. Ведь именно молодым людям, которые сегодня получают знания, завтра предстоит определять развитие Беларуси на годы вперед. Образование, ориентированное на потребности реального сектора экономики, – одно из ключевых требований главы государства. Нехватку таких специалистов ощущают в пищевой, перерабатывающей, косметической и фармацевтической промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брестском государственном университете имени Пушкина открывают набор по новой специальности. Подготовкой будущих микробиологов займутся на факультете естествознания.

Репортаж Кристины Протосовицкой.

В Бресте откроют подготовку по новой специальности «микробиология»-2

Будущий биоэколог Артем Михальчук с легкостью ориентируется в исследованиях. Микробиология – одна из обязательных дисциплин. В распоряжении студентов новые анализаторы. И это лишь первый шаг в большой подготовке.

В Бресте откроют подготовку по новой специальности «микробиология»-4

Артем Михальчук, студент факультета естествознания БРГУ имени А.С. Пушкина:
С точки зрения перспектив, микробиология весьма презентабельная наука. Она насыщена различными культурами микроорганизмов, которые интересно изучать, мы можем делать с ними опыты.

Лаборатории оснащают оборудованием – микроскопами и реагентами, а преподаватели проходят стажировки в российских вузах. Если раньше микробиологию в Бресте изучали как предмет, отныне это станет новой специальностью. Первых 20 студентов бюджетного отделения и 3-х платного зачислят по итогам уже этой вступительной кампании.

В Бресте откроют подготовку по новой специальности «микробиология»-6

Сергей Марзан, проректор по учебной работе БРГУ имени А.С. Пушкина:
Сегодня подготовить качественно специалиста можно только в тесном взаимодействии с заказчиками кадров. Взаимодействовать с заказчиками кадров мы начинаем еще на этапе планирования подготовки. Мы ежегодно изучаем потребность специалистов на рынке труда, и контрольные цифры приема у нас все обеспечены конкретными заявками конкретных учреждений и предприятий. Мы увидели острую востребованность в специалистах-микробиологах, потому что эти специалисты будут востребованы.

Далее смотрите в видео.

# Образование

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