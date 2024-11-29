Во Дворце Республики состоялся торжественный приём в честь 80-летия факультета журналистики

Во Дворце Республики состоялся торжественный прием в честь 80-летия факультета журналистики Белгосуниверситета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его история неразрывна с историей белорусской журналистики, да и, пожалуй, страны. Сегодня это признанный далеко за пределами Беларуси научно-образовательный центр, где работают люди с огромным профессиональным опытом и багажом.

За весомый вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и многолетнюю научно-педагогическую деятельность были отмечены преподаватели и сотрудники факультета журналистики БГУ.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси: Преподаватели, дети журналистики, это не только преподаватели кафедры. Это еще и специалисты наших СМИ, это и руководители наших СМИ, которые могут рассказать о современных подходах, о технологиях, о технике, которая применяется. Ведь СМИ меняются достаточно динамично, техника модернизируется. То, что было еще 5 лет или 10 лет тому назад, уже не работает. И вот эта коллаборация, как сейчас модно говорить, между медиаменеджерами, журналистами из СМИ и преподавателями, наверное, и способствует тому, что в СМИ приходят уже подготовленные специалисты, выпускники.

Алексей Беляев, декан факультета журналистики Белорусского государственного университета:

У нас достижения есть, безусловно. Мы растим новую смену, молодую смену журналистов. Мы изменяем учебные программы, мы оптимизируем наше журналистское образование, стараемся создать таких универсальных солдат информационной войны, чтобы их можно было сразу бросать в бой в любой редакции, любого типа.

Сегодня на факультете журналистики обучается более тысячи студентов. Став выпускниками, они также будут нести серьезную ответственность за судьбу государства. В нашем мире слово остается оружием, и обращаться с ним нужно профессионально, чтобы поразить заданную цель.