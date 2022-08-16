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Праздник солидарности – чем запомнился митинг 16 августа 2020-го?

16 августа 2022 16:20
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Новости Беларуси. Событие, которое укрепило веру, подняло дух и дало силы на борьбу за свою страну. Ровно два года назад в столице на площади Независимости прошел митинг в поддержку Беларуси, где Александр Лукашенко произнес одну из самых сильных и запоминающихся речей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Праздник солидарности – чем запомнился митинг 16 августа 2020-го?-1

Белорусский лидер на конкретных фактах подверг критике однополярную внешнюю политику Запада, грубое вмешательство во внутренние дела и нарушение суверенитета других стран. Напомнил о ценностях и обозначил: он всегда со своим народом. А народ в свою очередь поддержал своего Президента.  

Праздник солидарности – чем запомнился митинг 16 августа 2020-го?-4

На площади тогда находились жители всех регионов Беларуси, включая представителей различных трудовых коллективов, организаций и ведомств. Резонансное выступление в 2020-м стало действительно судьбоносным.  

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Праздник солидарности – чем запомнился митинг 16 августа 2020-го?-7

Спустя два года, можно точно сказать, что Александр Лукашенко был прав в своих словах и своих предупреждениях, это начинают понимать уже и некоторые европейские политики. Для самих же белорусов этот день остался в памяти как истинный праздник солидарности.  

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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