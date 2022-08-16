Праздник солидарности – чем запомнился митинг 16 августа 2020-го?

Новости Беларуси. Событие, которое укрепило веру, подняло дух и дало силы на борьбу за свою страну. Ровно два года назад в столице на площади Независимости прошел митинг в поддержку Беларуси, где Александр Лукашенко произнес одну из самых сильных и запоминающихся речей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский лидер на конкретных фактах подверг критике однополярную внешнюю политику Запада, грубое вмешательство во внутренние дела и нарушение суверенитета других стран. Напомнил о ценностях и обозначил: он всегда со своим народом. А народ в свою очередь поддержал своего Президента.