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Завершаются подготовительные работы к осенне-зимнему периоду на «Минскводоканале»

16 августа 2022 16:19
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Новости Беларуси. «Минскводоканал» готовится к наступлению осенне-зимнего сезона, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Подготовительные работы начались еще в мае. Это смотр и перекладка сетей и оборудования.  

Завершаются подготовительные работы к осенне-зимнему периоду на «Минскводоканале»-1

Сейчас на предприятии идет подготовка подразделения по эксплуатации Вилейско-Минской водной системы. Важны все три ее составляющие – поставки технической воды для потребностей предприятий и воды для питьевых нужд, а также обводнение реки Свислочь.  

Завершаются подготовительные работы к осенне-зимнему периоду на «Минскводоканале»-4

Также идет ревизия и подготовка насосного оборудования. Основные работы планируют завершить в установленные сроки и в полном объеме.  

Завершаются подготовительные работы к осенне-зимнему периоду на «Минскводоканале»-7

Федор Римашевский, директор УП «Минскводоканал»:  
На завершающей стадии ведутся работы по подготовке гидротехнических сооружений, по осмотру этих сооружений, чтобы все сооружения, все затворы, в том числе по электротехнической, по механической части работали и были в исправном состоянии. У нас на предприятии более 2 500 тысяч единиц насосного оборудования, которое работает фактически, многие из этих насосов, в круглосуточном режиме для бесперебойного водоснабжения и, соответственно, водоотведения.  

Завершаются подготовительные работы к осенне-зимнему периоду на «Минскводоканале»-10

В наши дни необходимый объем работ по перекладке сетей выполняется преимущественно закрытым способом. Исключение – котлованы, необходимые для работы оборудования. Дополнительно ведутся работы по ремонту пожарных гидрантов. На балансе предприятия их более 8 000.  

# Водоснабжение # общество # Федор Римашевский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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