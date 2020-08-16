Александр Лукашенко: нам предлагают новое правительство. Его создали уже за рубежом

Говорил Президент о главном. О стране, о прошлом. А значит о каждом из нас. Вспоминал и о том, как на развалинах «Великой империи» (это то, о чем уже не помнят юные белорусы) взращивали суверенную страну.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам предлагают новое правительство. Его создали уже за рубежом. Целых два. Не могут разобраться, кто приедет нами руководить. Но мы помним историю. Этих правительств было море, и сейчас в Америке сидит одно из них. Три их там. Нам не нужны заморские правительства! Нам нужно свое правительство, свое руководство, и мы будем его избирать!