Александр Лукашенко: нам предлагают новое правительство. Его создали уже за рубежом

Новости Беларуси. 16 августа Александр Лукашенко выступил в Минске на митинге за сохранение спокойствия, мира и безопасности в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. 16 августа Александр Лукашенко выступил в Минске на митинге за сохранение спокойствия, мира и безопасности в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Говорил Президент о главном. О стране, о прошлом. А значит о каждом из нас. Вспоминал и о том, как на развалинах «Великой империи» (это то, о чем уже не помнят юные белорусы) взращивали суверенную страну.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам предлагают новое правительство. Его создали уже за рубежом. Целых два. Не могут разобраться, кто приедет нами руководить. Но мы помним историю. Этих правительств было море, и сейчас в Америке сидит одно из них. Три их там. Нам не нужны заморские правительства! Нам нужно свое правительство, свое руководство, и мы будем его избирать!
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