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Проект «Иди и смотри»: в деревне Осовец появилась информационная табличка с QR-кодом у памятника сожжённым жителям

16 августа 2022 16:19
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Новости Беларуси. В деревне Осовец Молодечненского района появилась цифровая звезда, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Установлена она у памятника сожженным жителям деревни.  

Проект «Иди и смотри»: в деревне Осовец появилась информационная табличка с QR-кодом у памятника сожжённым жителям-1

Теперь те, кто пришел отдать дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны, могут подробно и детально узнать о тех событиях. Принцип работы прост – достаточно навести камеру смартфона на изображение QR-кода, и вы отправитесь в виртуальное путешествие. Установка таких информационных табличек – часть проекта «Иди и смотри».  

Проект «Иди и смотри»: в деревне Осовец появилась информационная табличка с QR-кодом у памятника сожжённым жителям-4

Павел Филистович, председатель Чистенского сельисполкома:  
Вопросами благоустройства мы занимаемся постоянно и не только на памятных местах погибшим нашим землякам, но и по всей территории сельсовета. В частности, благоустройство этого памятного места проводится регулярно по мере необходимости с привлечением сил общественности.  

Проект «Иди и смотри»: в деревне Осовец появилась информационная табличка с QR-кодом у памятника сожжённым жителям-7

К памятному месту часто приходят экскурсии школьников. Также здесь установлены и информационные стенды с именами погибших и датами их рождения.  

# Великая Отечественная война # общество # Павел Филистович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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