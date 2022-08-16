Проект «Иди и смотри»: в деревне Осовец появилась информационная табличка с QR-кодом у памятника сожжённым жителям

Новости Беларуси. В деревне Осовец Молодечненского района появилась цифровая звезда, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Установлена она у памятника сожженным жителям деревни.

Теперь те, кто пришел отдать дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны, могут подробно и детально узнать о тех событиях. Принцип работы прост – достаточно навести камеру смартфона на изображение QR-кода, и вы отправитесь в виртуальное путешествие. Установка таких информационных табличек – часть проекта «Иди и смотри».

Павел Филистович, председатель Чистенского сельисполкома:

Вопросами благоустройства мы занимаемся постоянно и не только на памятных местах погибшим нашим землякам, но и по всей территории сельсовета. В частности, благоустройство этого памятного места проводится регулярно по мере необходимости с привлечением сил общественности.