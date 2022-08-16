Родовская: два года назад матери взяли своих детей и вышли на протесты. Вы хоть осознали чудовищность момента?

Новости Беларуси. Время авторской журналистики. В программе Новости «24 часа» на СТВ рубрика Алены Родовской «ЗаДело».

Алена Родовская, СТВ:

Александр Лукашенко сказал: «Пора предпринимать кардинальные меры». Это он высказался о проблеме долгостроев в Минске, но эту фразу должны услышать все без исключения. Немой укор Президента нашей бесхозяйственности. Да, страна за эти два года очень изменилась, мы изменились, исчезла вера в «красные линии» и невмешательство Запада в суверенные дела, притом наши дела. А наши дела кроме нас кто должен делать? Я сегодня хочу обратиться к женщинам. Один момент меня не отпускает. Два года назад на улицах появились сначала дамы в белом с цветочками в руках, а потом эти матери взяли своих малолетних детей и вышли на так называемые мирные протесты. Алена Родовская:

Вы хоть на минутку осознали чудовищность момента, когда это сделали? Вы хоть на секунду задумались, какой опасности подвергали своих детей? Что бы было, если бы в толпе началась давка и с вашим ребенком могла произойти беда? Как бы вы смотрели в глаза своей дочери или сыну, который истекал бы кровью или был затоптан в толпе? Я говорю в сослагательном наклонении, и мне можно возразить, мол, этого же не случилось, но потому и не случилось. Благодаря столь ненавистному вами ОМОНу. Белорусские женщины всегда славились красотой, умом, женственностью. И вдруг превратились в нечто – в особи женского пола со звериным оскалом. Бросаться на силовиков, кричать, оскорблять, валяться на асфальте с задранными платьями – это что? Вы выходили с цветочками против насилия, а рядом стояли ваши дети. Понимаете? Дети, которые не могут за себя решать, они безответно любят родителей и подчиняются вашей воле. Против насилия. А вы осознаете сами, какую нанесли психологическую травму насильно? Потому что решили, что это правильно.

Алена Родовская:

Вы может быть недовольными, эмоциональными, но в первую очередь наше истинное предназначение – быть матерью. Пересматривая видео двухлетней давности, я вновь и вновь задаю вопрос. Вам не стыдно? Поскольку из ходивших на митинги оштрафованы далеко не все, то возникает ощущение безнаказанности. Последствия будут малоприятные, когда вырастут ваши дети. Основной прием западных методичек – расчеловечивание. Начисто уничтожается уважение старших и забота о близких, к памяти дедов и прадедов, снос памятников, примеры Литвы, Польши, Украины, далеко ходить не надо – все перед нашими глазами. Сейчас белорусы помогают собирать портфель к школе, особое внимание к украинским деткам, чьи родители приехали в нашу страну, чтобы не подвергать больше жизнь опасности. Для нас все дети родные. А теперь вопрос к тем матерям, которые протестовали за все хорошее. Не хотите помочь? Не хотите приехать с вашими детьми и просто поговорить с людьми, которые знают не понаслышке, что такое обстрелы?

Алена Родовская:

Три светлоликие женщины в августе 2020 года транслировали великую силу любви, которая способна спасти от диктатуры. Очень хочется, конечно, сказать много ироничных слов в их адрес, но у меня остался только один вопрос. Вот есть энное количество задержанных по стране за то, что вы их призвали нарушить закон. В результате вашей пропаганды за вас они стали фигурантами уголовных дел, разрушили свои жизни. А кто ответит за поломанные судьбы студентов в ходе протестов? Мы ведь понимаем, что экстремистские статьи в личном деле изменят всю их жизнь, закроют множество дорог. Вот это вот все того стоило? Очень было весело, да? Вас подставили, сидя в тепле. А теперь сказали: «Держитесь». Когда до всех дойдет, что наши дети сегодня – главная цель кукловодов в будущем. Мы много говорим о гражданском обществе, что не должны стоять в стороне и быть инициативными. И мое скромное мнение заключается в том, что начинать надо с детских садов, психологам разговаривать с малышами, в школах – со школьниками. И говорить, говорить, говорить... Дети – они же такие: охотно расскажут всю правду, и сразу будет ясно, что делали их родители во время протестов, что говорят сегодня и как это все понимают сами дети. Подключать органы опеки, ставить на учет в ИДН, проводить разъяснительные работы, но нам ни в коем случае нельзя упустить этот важный момент.