«Праздник меня до слёз тронул». Как жители белорусских регионов отметили День труда – репортаж СТВ

Новости Беларуси. Первомай в регионах отметили с не меньшим размахом, чем в белорусской столице: парад профессий, чествования лучших, спортивные состязания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Постарались везде побывать и наши корреспонденты. О ярких эпизодах этого дня – репортаж Ирины Недобоевой. Парад профессий: более полутысячи человек со всей Могилёвской области вышли на митинг в День труда Утро Первомая в Могилеве началось необычно. Центральные улицы города собрали представители более 100 профессий. 550 человек – работники двух десятков предприятий области.

Людмила Жилина, жительница Могилева:

И погода сама улыбается, и люди улыбаются. Всё чудесно организовано.

Ирина Недобоева, СТВ:

Сегодня в Могилеве ожила самая длинная лестница города. Каскадный фонтан высотой примерно с семиэтажное здание запустили в честь Праздника труда. «Здоровья, профессионального роста и реализации в своей профессии». Ирина Костевич поздравила белорусов с 1 Мая Первомай в квадрате сегодня отмечают семейные династии. Только в северном регионе их несколько тысяч. Всю жизнь отдали медицине и науке доктора из этой семьи. «Моду» на профессию 70 лет назад заложил Михаил Сачек с супругой. Дети, внуки и правнуки – все пошли по стопам легендарного профессора.

Михаил Сачек, представитель трудовой династии:

Только шесть докторов наук в этой династии. Кроме шести докторов наук еще профессора есть, доценты, есть специалисты почти всех специальностей, начиная от хирургов, терапевтов, окулистов.

Под аккомпанементы вальса День труда отмечали в Бресте. К молодежному флешмобу присоединились и почтенного возраста горожане.

В такой творческой атмосфере в ряды «Умельцев Брестчины» приняли самых достойных в двух десятках профессий – от врачей и педагогов до специалистов АПК и газовой отрасли.

Ольга Мельник, мастер ПУ «Барановичигаз»:

Руковожу мужским коллективом. Организовываю работу бригады по сервисному обслуживанию. Многим кажется, что это не женская работа. Но если 14 лет уже работаю, то, значит, справляюсь. Трудолюбие и верность традициям – залог дальнейшего развития Беларуси. Президент поздравил белорусов с Праздником труда В Гомеле традиционный атрибут Первомая наравне с разноцветными флагами и шарами – цветущие каштаны. Праздничное настроение подхватили паруса и весла. К 1 Мая приурочили и первую в этом году массовую регату. На старт вышли гребцы и яхтсмены.

Для старшего поколения День труда еще и повод вспомнить о своем детстве, проводить этот праздник вместе с детьми – еще одна городская традиция.

Александр Струк, житель Гомеля:

Немножко есть ощущения из детства. В школе на этот праздник всегда выходили с шарами. Обязательно шаров должно было быть много у каждого. С цветами, с радостью.

Елена Ольха, жительница Калинковичей:

Праздник весны, любви, труда, удачи, счастья. Всё расцветает… Это самый прекрасный праздник, мне кажется. А профсоюзы Минщины отпраздновали День труда в Молодечно. Неожиданным сюрпризом стало появление байкеров. Ровно 115 железных коней. Столько же в 2019 году исполняется профсоюзному объединению.

Такой молодежный формат вызвал восторг не только у гостей праздника, но и у ветеранов труда.

Надежда Пшеничник, ветеран труда:

Праздник меня до слез тронул. Уделили такое внимание нам, такую заботу!