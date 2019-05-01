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«Праздник меня до слёз тронул». Как жители белорусских регионов отметили День труда – репортаж СТВ

01 мая 2019 18:43
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Новости Беларуси. Первомай в регионах отметили с не меньшим размахом, чем в белорусской столице: парад профессий, чествования лучших, спортивные состязания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Постарались везде побывать и наши корреспонденты. О ярких эпизодах этого дня – репортаж Ирины Недобоевой.

Парад профессий: более полутысячи человек со всей Могилёвской области вышли на митинг в День труда

Утро Первомая в Могилеве началось необычно. Центральные улицы города собрали представители более 100 профессий. 550 человек – работники двух десятков предприятий области.

«Праздник меня до слёз тронул». Как жители белорусских регионов отметили День труда – репортаж СТВ-1

«Праздник меня до слёз тронул». Как жители белорусских регионов отметили День труда – репортаж СТВ-3

«Праздник меня до слёз тронул». Как жители белорусских регионов отметили День труда – репортаж СТВ-5

«Праздник меня до слёз тронул». Как жители белорусских регионов отметили День труда – репортаж СТВ-7

Людмила Жилина, жительница Могилева:
И погода сама улыбается, и люди улыбаются. Всё чудесно организовано.

«Праздник меня до слёз тронул». Как жители белорусских регионов отметили День труда – репортаж СТВ-10

Ирина Недобоева, СТВ:
Сегодня в Могилеве ожила самая длинная лестница города. Каскадный фонтан высотой примерно с семиэтажное здание запустили в честь Праздника труда.

«Здоровья, профессионального роста и реализации в своей профессии». Ирина Костевич поздравила белорусов с 1 Мая

Первомай в квадрате сегодня отмечают семейные династии. Только в северном регионе их несколько тысяч. Всю жизнь отдали медицине и науке доктора из этой семьи. «Моду» на профессию 70 лет назад заложил Михаил Сачек с супругой. Дети, внуки и правнуки – все пошли по стопам легендарного профессора. 

«Праздник меня до слёз тронул». Как жители белорусских регионов отметили День труда – репортаж СТВ-13

«Праздник меня до слёз тронул». Как жители белорусских регионов отметили День труда – репортаж СТВ-15

Михаил Сачек, представитель трудовой династии:  
Только шесть докторов наук в этой династии. Кроме шести докторов наук еще профессора есть, доценты, есть специалисты почти всех специальностей, начиная от хирургов, терапевтов, окулистов.

«Праздник меня до слёз тронул». Как жители белорусских регионов отметили День труда – репортаж СТВ-18

«Праздник меня до слёз тронул». Как жители белорусских регионов отметили День труда – репортаж СТВ-20

Под аккомпанементы вальса День труда отмечали в Бресте. К молодежному флешмобу присоединились и почтенного возраста горожане.

«Праздник меня до слёз тронул». Как жители белорусских регионов отметили День труда – репортаж СТВ-23

«Праздник меня до слёз тронул». Как жители белорусских регионов отметили День труда – репортаж СТВ-25

В такой творческой атмосфере в ряды «Умельцев Брестчины» приняли самых достойных в двух десятках профессий – от врачей и педагогов до специалистов АПК и газовой отрасли.

«Праздник меня до слёз тронул». Как жители белорусских регионов отметили День труда – репортаж СТВ-28

Ольга Мельник, мастер ПУ «Барановичигаз»:
Руковожу мужским коллективом. Организовываю работу бригады по сервисному обслуживанию. Многим кажется, что это не женская работа. Но если 14 лет уже работаю, то, значит, справляюсь.

Трудолюбие и верность традициям – залог дальнейшего развития Беларуси. Президент поздравил белорусов с Праздником труда

В Гомеле традиционный атрибут Первомая наравне с разноцветными флагами и шарами – цветущие каштаны. Праздничное настроение подхватили паруса и весла. К 1 Мая приурочили и первую в этом году массовую регату. На старт вышли гребцы и яхтсмены.

«Праздник меня до слёз тронул». Как жители белорусских регионов отметили День труда – репортаж СТВ-31

Для старшего поколения День труда еще и повод вспомнить о своем детстве, проводить этот праздник вместе с детьми – еще одна городская традиция.

«Праздник меня до слёз тронул». Как жители белорусских регионов отметили День труда – репортаж СТВ-34

Александр Струк, житель Гомеля:
Немножко есть ощущения из детства. В школе на этот праздник всегда выходили с шарами. Обязательно шаров должно было быть много у каждого. С цветами, с радостью.

«Праздник меня до слёз тронул». Как жители белорусских регионов отметили День труда – репортаж СТВ-37

Елена Ольха, жительница Калинковичей:
Праздник весны, любви, труда, удачи, счастья. Всё расцветает… Это самый прекрасный праздник, мне кажется.

А профсоюзы Минщины отпраздновали День труда в Молодечно. Неожиданным сюрпризом стало появление байкеров. Ровно 115 железных коней. Столько же в 2019 году исполняется профсоюзному объединению.

«Праздник меня до слёз тронул». Как жители белорусских регионов отметили День труда – репортаж СТВ-40

«Праздник меня до слёз тронул». Как жители белорусских регионов отметили День труда – репортаж СТВ-42

Такой молодежный формат вызвал восторг не только у гостей праздника, но и у ветеранов труда.

«Праздник меня до слёз тронул». Как жители белорусских регионов отметили День труда – репортаж СТВ-45

Надежда Пшеничник, ветеран труда:
Праздник меня до слез тронул. Уделили такое внимание нам, такую заботу!

«Праздник меня до слёз тронул». Как жители белорусских регионов отметили День труда – репортаж СТВ-48

Виктор Малиновский, председатель Минского областного объединения профсоюзов:
С каким одухотворением сегодня все люди на этом празднике! Они все улыбаются. Сколько сегодня ветеранов... Они просто со слезами радости на глазах, что мы их поздравляем, что мы помним этот праздник.

Творческие коллективы будут развлекать белорусов до самого вечера. Жители всех регионов страны от мала до велика смогут найти развлечение по душе.

Праздник труда в жизни каждого: как в Минске провели 1 Мая

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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