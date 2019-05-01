«Праздник меня до слёз тронул». Как жители белорусских регионов отметили День труда – репортаж СТВ
Новости Беларуси. Первомай в регионах отметили с не меньшим размахом, чем в белорусской столице: парад профессий, чествования лучших, спортивные состязания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Постарались везде побывать и наши корреспонденты. О ярких эпизодах этого дня – репортаж Ирины Недобоевой.
Парад профессий: более полутысячи человек со всей Могилёвской области вышли на митинг в День труда
Утро Первомая в Могилеве началось необычно. Центральные улицы города собрали представители более 100 профессий. 550 человек – работники двух десятков предприятий области.
Людмила Жилина, жительница Могилева:
И погода сама улыбается, и люди улыбаются. Всё чудесно организовано.
Ирина Недобоева, СТВ:
Сегодня в Могилеве ожила самая длинная лестница города. Каскадный фонтан высотой примерно с семиэтажное здание запустили в честь Праздника труда.
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Первомай в квадрате сегодня отмечают семейные династии. Только в северном регионе их несколько тысяч. Всю жизнь отдали медицине и науке доктора из этой семьи. «Моду» на профессию 70 лет назад заложил Михаил Сачек с супругой. Дети, внуки и правнуки – все пошли по стопам легендарного профессора.
Михаил Сачек, представитель трудовой династии:
Только шесть докторов наук в этой династии. Кроме шести докторов наук еще профессора есть, доценты, есть специалисты почти всех специальностей, начиная от хирургов, терапевтов, окулистов.
Под аккомпанементы вальса День труда отмечали в Бресте. К молодежному флешмобу присоединились и почтенного возраста горожане.
В такой творческой атмосфере в ряды «Умельцев Брестчины» приняли самых достойных в двух десятках профессий – от врачей и педагогов до специалистов АПК и газовой отрасли.
Ольга Мельник, мастер ПУ «Барановичигаз»:
Руковожу мужским коллективом. Организовываю работу бригады по сервисному обслуживанию. Многим кажется, что это не женская работа. Но если 14 лет уже работаю, то, значит, справляюсь.
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В Гомеле традиционный атрибут Первомая наравне с разноцветными флагами и шарами – цветущие каштаны. Праздничное настроение подхватили паруса и весла. К 1 Мая приурочили и первую в этом году массовую регату. На старт вышли гребцы и яхтсмены.
Для старшего поколения День труда еще и повод вспомнить о своем детстве, проводить этот праздник вместе с детьми – еще одна городская традиция.
Александр Струк, житель Гомеля:
Немножко есть ощущения из детства. В школе на этот праздник всегда выходили с шарами. Обязательно шаров должно было быть много у каждого. С цветами, с радостью.
Елена Ольха, жительница Калинковичей:
Праздник весны, любви, труда, удачи, счастья. Всё расцветает… Это самый прекрасный праздник, мне кажется.
А профсоюзы Минщины отпраздновали День труда в Молодечно. Неожиданным сюрпризом стало появление байкеров. Ровно 115 железных коней. Столько же в 2019 году исполняется профсоюзному объединению.
Такой молодежный формат вызвал восторг не только у гостей праздника, но и у ветеранов труда.
Надежда Пшеничник, ветеран труда:
Праздник меня до слез тронул. Уделили такое внимание нам, такую заботу!
Виктор Малиновский, председатель Минского областного объединения профсоюзов:
С каким одухотворением сегодня все люди на этом празднике! Они все улыбаются. Сколько сегодня ветеранов... Они просто со слезами радости на глазах, что мы их поздравляем, что мы помним этот праздник.
Творческие коллективы будут развлекать белорусов до самого вечера. Жители всех регионов страны от мала до велика смогут найти развлечение по душе.
Праздник труда в жизни каждого: как в Минске провели 1 Мая