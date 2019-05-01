Трудолюбие и верность традициям – залог дальнейшего развития Беларуси. Президент поздравил белорусов с Праздником труда

Новости Беларуси. Первомай в Беларуси – понятие устоявшееся. Особое настроение создает буйство весенних красок и выходной посреди недели. Вместе с тем вот уже более века этот праздник остается объединяющим символом людей самых различных профессий и поколений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Беларуси отмечают этот день с особым воодушевлением, адресуя слова уважения каждому труженику и трудовому коллективу, выражая глубокую признательность ветеранам труда. Тем, кто строил надежный фундамент национального достояния независимой страны и передал достойную эстафету молодой смене.

Все современные достижения – сохранение и модернизация советских промышленных гигантов, создание инновационных производств, динамичное внедрение высоких технологий в различные отрасли экономики – результат общей упорной созидательной работы. Убежден, именно наше трудолюбие, верность традициям и любовь к Родине являются залогом дальнейшего развития и процветания Беларуси.