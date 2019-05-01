Корреспондент СТВ научилась оказывать первую помощь при остановке дыхания

Новости Беларуси. Жители белорусской столицы отметили Первомай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Жители белорусской столицы отметили Первомай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, СТВ:
Спасатели, железнодорожники, геодезисты, учителя – кого только не встретишь в парке Победы. Конечно, у большинства из них – законный выходной. Но все же некоторые на боевом дежурстве и даже дают возможность каждому из нас приобщиться к своей профессии.
Дмитрий Крицкий, фельдшер:
В этой работе можно быть, только если ее сильно любишь.
Врач скорой помощи Дмитрий свою профессию уж точно менять не намерен, впрочем, как и большинство из тех, с кем нам сегодня довелось пообщаться.
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