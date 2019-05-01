«Высочайшая акустическая атмосфера». Акция «Свободное пианино» открыла музыкальный сезон на Минском море
Новости Беларуси. Один из пляжей Минского моря превратили в концертный зал. 1 мая здесь установили «Свободное пианино», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Точнее, сразу два инструмента – акустический и цифровой.
Развлекали публику профессиональные артисты, но сыграть мог любой желающий. Классика, поп, рок или импровизация – выбор ничем не ограничен. Главное – от души и с вдохновением.
Александр Поляков, пианист, преподаватель Республиканского музыкального колледжа:
Это высочайшая акустическая атмосфера. Ни один концертный зал вам не подарит тот звук, который вы можете услышать именно на природе.
Евгений Денисенко, участник акции «Свободное пианино»:
Это какой-то новый опыт для нас, как для музыкантов, и для слушателей тоже. Тут можно встретить очень талантливых людей, совершенно разнохарактерные произведения. Очень тепло встречают всех. Очень классно!
Сегодняшняя акция открыла сезон. Продемонстрировать музыкальные таланты на минских площадках под открытым небом можно будет до конца лета. «Свободное пианино» будет перемещаться по городу и радовать звуками музыки.