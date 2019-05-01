«Высочайшая акустическая атмосфера». Акция «Свободное пианино» открыла музыкальный сезон на Минском море

Новости Беларуси. Один из пляжей Минского моря превратили в концертный зал. 1 мая здесь установили «Свободное пианино», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Точнее, сразу два инструмента – акустический и цифровой.

Развлекали публику профессиональные артисты, но сыграть мог любой желающий. Классика, поп, рок или импровизация – выбор ничем не ограничен. Главное – от души и с вдохновением.