Прямой эфир

Праздник для каждого ребёнка. В Беларуси стартовала новогодняя благотворительная акция «Наши сердца – детям»

15 декабря 2020 06:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. По всей Беларуси продолжается марафон добрых дел и подарков. В детском парке имени Максима Горького возле главной елки состоится открытие новогодней благотворительной акции Белорусского детского фонда «Наши сердца – детям», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник для каждого ребёнка. В Беларуси стартовала новогодняя благотворительная акция «Наши сердца – детям»-1

По традиции, волонтеры проведут утренники для ребят из малообеспеченных, приемных семей, а также детей-сирот и инвалидов.

Праздник для каждого ребёнка. В Беларуси стартовала новогодняя благотворительная акция «Наши сердца – детям»-4

В 2020 году из-за неблагоприятной эпидобстановки вся развлекательная программа пройдет в основном на свежем воздухе. Не останутся без поздравлений и те ребята, которые Новый год встретят в больницах. Для них Белорусский детский фонд подготовит подарки. Школьники и студенты соберут мягкие игрушки и сладости во время акции.

Праздник для каждого ребёнка. В Беларуси стартовала новогодняя благотворительная акция «Наши сердца – детям»-7

Читайте также:

«Написала письмо Деду Морозу. Попросила, чтобы я научилась играть в шахматы». Акция «Наши дети» стартовала в Минске

«Время, когда надо совершать добрые дела». В Заводском районе Минска торжественно открылась акция «Наши дети»

Николай Башко об акции «Наши дети»: главная задача, чтобы каждый ребёнок получил новогодний подарок

# Новый год # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«К Новому году это для нас очень большой подарок». Как изменилась 20-я поликлиника Минска после реконструкции?
14 декабря 2020 21:15

«К Новому году это для нас очень большой подарок». Как изменилась 20-я поликлиника Минска после реконструкции?

ГАИ проводит профилактические акции в Минске. Пешеходам задают загадки и дарят подарки
14 декабря 2020 21:08

ГАИ проводит профилактические акции в Минске. Пешеходам задают загадки и дарят подарки

«Я запомнила очень хороший мультик». Школьникам Минской области через игру напомнили правила безопасности
14 декабря 2020 19:40

«Я запомнила очень хороший мультик». Школьникам Минской области через игру напомнили правила безопасности