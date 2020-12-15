Праздник для каждого ребёнка. В Беларуси стартовала новогодняя благотворительная акция «Наши сердца – детям»

Новости Беларуси. По всей Беларуси продолжается марафон добрых дел и подарков. В детском парке имени Максима Горького возле главной елки состоится открытие новогодней благотворительной акции Белорусского детского фонда «Наши сердца – детям», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции, волонтеры проведут утренники для ребят из малообеспеченных, приемных семей, а также детей-сирот и инвалидов.

В 2020 году из-за неблагоприятной эпидобстановки вся развлекательная программа пройдет в основном на свежем воздухе. Не останутся без поздравлений и те ребята, которые Новый год встретят в больницах. Для них Белорусский детский фонд подготовит подарки. Школьники и студенты соберут мягкие игрушки и сладости во время акции.