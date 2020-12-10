Николай Башко об акции «Наши дети»: главная задача, чтобы каждый ребёнок получил новогодний подарок

Новости Беларуси. Акция «Наши дети» стартовала 10 декабря в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно представители государственных структур, общественных организаций и бизнеса посетят детские дома, школы-интернаты и больницы, чтобы поздравить детей с наступающими праздниками и вручить подарки. К слову, в 2020 году марафон добра пройдет с учетом эпидемиологической ситуации.

Николай Башко, начальник главного управления по образованию Минского областного исполнительного комитета:

Главная задача, чтобы каждый ребенок получил новогодний подарок, чтобы с помощью взрослых ребенок себе создал новогоднее настроение. Большое внимание уделяется категории детей-сирот, категории детей-инвалидов.

Людмила Лукша, начальник управления по образованию Минского районного исполнительного комитета:

Комплекс мероприятий, которые будут проходить на протяжении поздравительного этого периода, будет охватывать все категории наших учащихся, воспитанников, дошкольников, учащихся школьного возраста.