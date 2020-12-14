ГАИ проводит профилактические акции в Минске. Пешеходам задают загадки и дарят подарки

Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ усилили профилактику ДТП с участием пешеходов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ усилили профилактику ДТП с участием пешеходов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Автоинспекторы продолжают проводить акции, чтобы обратить внимание как пешеходов, так и водителей. Сотрудники ГАИ задают минчанам каверзные вопросы, раздают фликеры, а пешеходам помладше дарят поучительные раскраски и книжки. Ростовые куклы помогли сделать акцию не только информативной, но и развлекательной.
Ирина Кавецкая, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД:
При подъезде к пешеходному переходу водители должны быть особенно осторожны и внимательны, заблаговременно снижать скорость движения вплоть до остановки транспортного средства.
Пешеходам же, в свою очередь, нужно помнить самое простое правило, которое было еще в детстве, что при подходе к пешеходному переходу, особенно нерегулируемому, следует посмотреть в обе стороны и только потом начинать движение, убедившись заблаговременно, что водитель вас видит и уступает преимущество в движении.