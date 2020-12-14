«К Новому году это для нас очень большой подарок». Как изменилась 20-я поликлиника Минска после реконструкции?

Новости Беларуси. Масштабная реконструкция. После капитального ремонта в Минске открылась 20-я городская поликлиника, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. События местные жители ждали год. Здание не просто помолодело, а стало выше и просторнее. Увеличили отделение дневного пребывания, оснастили водолечебницу, а в физиотерапевтическом и других отделениях появилось новейшее оборудование. На открытии побывала Ольга Власовец.

20-я поликлиника на проспекте Пушкина обслуживает более 55 тысяч человек. Жители Фрунзенского района получили в подарок современное учреждение здравоохранения, оборудованное по последним стандартам. Новое здание открыли председатель Совета Республики Наталья Кочанова и мэр Минска Владимир Кухарев.

К Новому году, понимаете, это для нас очень большой подарок. Та, что была поликлиника, и та, что сейчас – большое дело. Во всем Минске такого нет.

Я, например, живу недалеко, мне ходить сюда пешком. Я и очень ждала, чтобы открыли нашу поликлинику. А здесь оборудование будет новое. И вообще, зайдешь – там же красота. Не сравнить, как было раньше.

Ольга Власовец, корреспондент:

После реконструкции здание поликлиники подросло на один этаж. Пристроили и новый корпус. Благодаря этому площадь «двадцатки» увеличилась практически вдвое. Выросла и мощность лечебного заведения.

Раньше поликлиника могла принимать 460 пациентов в смену, теперь почти вдвое больше – 750. Увеличилось количество кабинетов для приема пациентов. Каждое рабочее место врачей и медсестер оснастили компьютерами. Для сотрудников созданы комфортные условия – комнаты отдыха и приема пищи. На цокольном этаже гардероб, душ и санитарные комнаты для персонала.

Мосанна Жассем Салех, врач общей практики УЗ «20-я городская поликлиника»:

Я сам из Сирии, учился в Украине, учился в Сирии. Побывал в разных странах. В Беларуси лучше всего, потому что здесь все доступно, абсолютно. И узкие специалисты, и программы вызова врача на дом. Это просто шикарно. И в общем медицина бесплатная.

В отделениях также самое современное оборудование. Установлено три аппарата УЗИ, новый цифровой рентген-аппарат, по последнему слову техники оснащено и стоматологическое отделение.

Ольга Язневич, главный врач УЗ «20-я городская поликлиника»:

С 1971 года и до настоящего времени реконструкции в этом здании не было. Здесь у нас сейчас все есть. У нас есть возможность действительно разграничить потоки, чтобы не встречались пациенты больные со здоровыми. То, чего мы не имели в нашем старом здании: мы не имели оборудованного места врача-офтальмолога, врача-ЛОР. Сегодня мы это все имеем.

Отдельное внимание – реабилитации. Созданы все условия для полного комплекса восстановительного лечения после заболеваний и травм. Есть водолечебница с оборудованием для подводного массажа и бальнеологическая ванна. Здесь же душевой зал. К услугам пациентов – кабинет с кислородными коктейлями.

Жанна Казаченок, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Сегодня я хочу сказать, что это действительно одна из лучших поликлиник, поскольку здесь существует замкнутый цикл оказания медицинской помощи. На базе поликлиники работают три консультативных центра, стоматологическое отделение и узких специалистов. Руководством города уделяется очень большое внимание системе здравоохранения. У нас в настоящее время реконструкция 15-й поликлиники происходит, 16-й поликлиники, стационары города. Учитываются и анализируются интересы жителей города.