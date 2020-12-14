«Я запомнила очень хороший мультик». Школьникам Минской области через игру напомнили правила безопасности

Новости Беларуси. Встретить новогодние праздники безопасно. Профилактическая акция МЧС проходит в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Внимание – пожилым людям, инвалидам и детям. Например, с пенсионерами в территориальном центре спасатели провели конкурсы и лотереи.

Сейчас сотрудники МЧС посещают учебные заведения. Так, одно из мероприятий провели в школе № 2 Смолевичей. Через игру мальчикам и девочкам напомнили правила пожарной безопасности, показали мультфильм, провели викторину. Подготовили и подарки.

Я запомнила очень хороший мультик, он очень полезный и говорит, как можно правильно научиться что-то делать: что можно делать, а что нельзя. Например, как зажигать огни рядом со своей рукой или рядом с собой – это нельзя, потому что это небезопасно.

И ни в коем случае детям нельзя это делать без взрослых: взрывать петарды и запускать фейерверки. Это может быть очень опасно.

Владимир Янчик, первый заместитель начальника Минского областного управления МЧС:

Особое внимание уделяем детям, потому что у нас впереди и новогодние каникулы, где дети остаются где-то одни. Поэтому проводим инструктажи, проводим обучение, практические отработки планов эвакуации, показываем и рассказываем детям, как необходимо вести себя в той или иной ситуации.