«Время, когда надо совершать добрые дела». В Заводском районе Минска торжественно открылась акция «Наши дети»

Новости Беларуси. В Заводском районе торжественно открылась благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Праздник прошел во Дворце детей и молодежи «Золак». Для гостей подготовили новогодний сюрприз. На сцене выступили лучшие творческие коллективы района. Для многодетных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, и инвалидов пройдут десятки новогодних представлений с подарками от Деда Мороза.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:

На территории района у нас обучается 33 тысячи ребят. Это школы, детские дошкольные учреждения, и вот в этом небольшом зале, в обновленном зале мы сегодня постарались собрать самых достойных. Сейчас настает время, когда надо совершать добрые дела, время милосердия. Наверное, время, когда каждый взрослый становится таким добрым волшебником, в силах которого исполнение детских желаний.