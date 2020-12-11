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«Время, когда надо совершать добрые дела». В Заводском районе Минска торжественно открылась акция «Наши дети»

11 декабря 2020 20:17
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Новости Беларуси. В Заводском районе торжественно открылась благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Время, когда надо совершать добрые дела». В Заводском районе Минска торжественно открылась акция «Наши дети»-1

Праздник прошел во Дворце детей и молодежи «Золак». Для гостей подготовили новогодний сюрприз. На сцене выступили лучшие творческие коллективы района. Для многодетных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, и инвалидов пройдут десятки новогодних представлений с подарками от Деда Мороза.

«Время, когда надо совершать добрые дела». В Заводском районе Минска торжественно открылась акция «Наши дети»-4

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:
На территории района у нас обучается 33 тысячи ребят. Это школы, детские дошкольные учреждения, и вот в этом небольшом зале, в обновленном зале мы сегодня постарались собрать самых достойных. Сейчас настает время, когда надо совершать добрые дела, время милосердия. Наверное, время, когда каждый взрослый становится таким добрым волшебником, в силах которого исполнение детских желаний. 

«Время, когда надо совершать добрые дела». В Заводском районе Минска торжественно открылась акция «Наши дети»-7

Елена Цыпылова, начальник управления по образованию администрации Заводского района Минска:
Хочется, чтобы праздник дошел до каждого ребенка. Стараемся для всех, чтобы всем было интересно, чтобы все видели, что Дед Мороз приходит каждый Новый год и несет нам счастье и подарки.

«Время, когда надо совершать добрые дела». В Заводском районе Минска торжественно открылась акция «Наши дети»-10

# Новый год # общество # Сергей Масляк # Елена Цыпылова # Фотофакт

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