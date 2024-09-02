Праздник для детей и родителей! Как в Беларуси прошёл День знаний?

Море цветов и белых бантов. Ярко и празднично в стране начался новый учебный год. 2 сентября за парты сели школьники, в аудитории вернулись студенты и курсанты. Первые уроки и лекции предварили торжественные мероприятия и праздничные линейки. Самые яркие эпизоды этого дня – в материале Алины Мычко.

По традиции в День знаний Петковичскую школу посетили представители Комитета госконтроля. Сегодня здесь учатся 140 ребят, в первый класс пришли 14 детей.

Дмитрий Баско, первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси:

Сегодня мы пожелали им успехов в учебе. Это такой новый этап в их жизни. Они стали учениками. Это волнительный момент и для родителей, и для самих учеников. И это очень важный этап. Каждый первоклассник сегодня получил в подарок книгу «Беларусь – наша Радзіма», а также канцелярские принадлежности. С таким набором можно уверенно приступать к учебе.

Алина Мычко, корреспондент:

После торжественной линейки ребята отправились на первый урок. Тема этого года – «Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь!». Ученикам и родителям рассказали о достижениях, традициях и истории суверенной Беларуси.

Одним из любимых урок физкультуры станет у учащихся 27-й брестской школы. Ведь занятия теперь будут проходить на новом стадионе с современным искусственным покрытием. Тренироваться на спортивной площадке будут учащиеся трех близлежащих школ.

Александра Олейник:

Очень преобразовалась школа с момента, как я ее закончила. Сделали шикарный ремонт. Столько всего нового.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

Я вижу, что на этой базе можно готовить хороших футболистов для «Динамо» брестского. Тут ребятам есть о чем подумать, увлечься этим направлением. И добиться серьезных результатов. В Бресте, в Брестской области любят спорт. В этом направлении мы будем продолжать работать, чтобы растить здоровую нацию.

Будущее Беларуси – это не только образование и спорт, но и культура. В этом учебном году творить в новых учебных мастерских будут учащиеся Минского государственного художественного колледжа имени Глебова. Его построили еще в конце 1940-х. Спустя 60 лет из-за слабого фундамента здание снесли. Сегодня первый звонок для учащихся прозвучал в стенах нового корпуса. Он оборудован светлыми аудиториями, спортивным и актовым залами, а также уютным общежитием.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Условия должны быть достойные, надо, чтобы ничего не отвлекало молодого человека от освоения азов профессии и именно профессионального становления и взросления. Здесь без излишеств, но все на очень хорошем уровне.

Новый учебный год сегодня начинается не только у школьников и студентов, но и у слушателей и магистрантов Академии управления при Президенте.