Наука и наши микропроцессоры! «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях Вадим Богуш. Анонс

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

– А почему пошли в науку? – У меня глаза начинают гореть, когда я говорю про науку.

– Часто на кухне? – Метод для снятия стресса знаете какой? – Какой? – Посуду помыть.

– Как вы оцениваете в этом году вступительную кампанию?

– Проходной балл – 385. Это много.

– Можем мы печь микропроцессоры?

– Не печем и не собираемся.

– Сало подготовил, лук мы подготовили.

– У нас очень технологично все.

– Я же инженер.