Наука и наши микропроцессоры! «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях Вадим Богуш. Анонс

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Здравствуйте, Вадим Анатольевич.
Вадим Богуш, ректор БГУИР:
Здравствуйте.
– Часто на кухне?
– Метод для снятия стресса знаете какой?
– Какой?
– Посуду помыть.
– А почему пошли в науку?
– У меня глаза начинают гореть, когда я говорю про науку.
– Как вы оцениваете в этом году вступительную кампанию?
– Проходной балл – 385. Это много.
– Можем мы печь микропроцессоры?
– Не печем и не собираемся.
– Сало подготовил, лук мы подготовили.
– У нас очень технологично все.
– Я же инженер.
– Китай приоткрывает секреты?
– 20 лет тому назад Китай к нам приезжал поучиться.
– То есть мы не на задворках технологий?
– Не надо ставить себе цели быть успешным везде.
– Грибник?
– У меня ключевая задача – в лесу не потеряться.
– Ой, как у вас хорошо получается.
– Мастер-класс.
– Не солили без меня?
– Нет.
– Приятного аппетита!
– За Беларусь!
– За Беларусь!
Смотрите в это воскресенье, 8 сентября, в 10:15 на «РТР-Беларусь».