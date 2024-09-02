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Наука и наши микропроцессоры! «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях Вадим Богуш. Анонс

02 сентября 2024 20:10
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

Наука и наши микропроцессоры! «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях Вадим Богуш. Анонс-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Здравствуйте, Вадим Анатольевич.

Вадим Богуш, ректор БГУИР:
Здравствуйте.

Наука и наши микропроцессоры! «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях Вадим Богуш. Анонс-4

– Часто на кухне?
– Метод для снятия стресса знаете какой?
– Какой?
– Посуду помыть.

– А почему пошли в науку?
– У меня глаза начинают гореть, когда я говорю про науку.

Наука и наши микропроцессоры! «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях Вадим Богуш. Анонс-6

– Как вы оцениваете в этом году вступительную кампанию?
– Проходной балл – 385. Это много.

– Можем мы печь микропроцессоры?
– Не печем и не собираемся.

– Сало подготовил, лук мы подготовили.
– У нас очень технологично все.
– Я же инженер.

Наука и наши микропроцессоры! «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях Вадим Богуш. Анонс-8

– Китай приоткрывает секреты?
– 20 лет тому назад Китай к нам приезжал поучиться.

– То есть мы не на задворках технологий?
– Не надо ставить себе цели быть успешным везде.

– Грибник?
– У меня ключевая задача – в лесу не потеряться.

Наука и наши микропроцессоры! «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях Вадим Богуш. Анонс-10

– Ой, как у вас хорошо получается.
– Мастер-класс.

– Не солили без меня?
– Нет.

– Приятного аппетита!
– За Беларусь!
– За Беларусь!

Смотрите в это воскресенье, 8 сентября, в 10:15 на «РТР-Беларусь».

# Интервью

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