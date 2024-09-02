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Кубраков принял участие в церемонии открытия Могилёвского лицея МВД

02 сентября 2024 20:01
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Море цветов и белых бантов. Ярко и празднично в стране начался новый учебный год. 2 сентября за парты сели школьники, в аудитории вернулись студенты и курсанты. Первые уроки и лекции предварили торжественные мероприятия и праздничные линейки.

Кубраков принял участие в церемонии открытия Могилёвского лицея МВД-2

Чтобы хорошо учиться, от детей требуется только желание. Все остальное – забота государства. В 2023 году министр МВД пришел к Президенту с просьбой открыть специализированный лицей. Глава государства был категоричен: если дети хотят учиться, такая возможность будет. Новое здание возвели буквально за 7 месяцев. Материально-техническая база учреждения более чем серьезная. Корты, тренажерные залы, интерактивный тир и класс хореографии. Дни будут буквально расписаны по минутам.

Иван Кубраков, министр МВД Беларуси:
Приобрели новый автотранспорт, чтобы ребята проехали всю Беларусь, чтобы они побывали во всех знаковых местах, в том числе Брестская крепость, «Линия Сталина». Везде они побудут. Мы воспитываем настоящих патриотов нашей страны.

Кубраков принял участие в церемонии открытия Могилёвского лицея МВД-4

Наталья Петкевич, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Яркий пример, как дети осознанно выбирают путь и поступают в такие специализированные учебные заведения, чтобы, скорее всего, с этим связать свою жизнь.

Подробности в видео

# Иван Кубраков # МВД Беларуси

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