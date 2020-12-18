Праздничные ярмарки начали работать в Минске. Что предлагают купить к Новому году?

Новости Беларуси. За новогодними угощениями и сувенирами пора отправляться на «Калядны кiрмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. За новогодними угощениями и сувенирами пора отправляться на «Калядны кiрмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торговые точки открылись 18 декабря в Минске и будут работать до середины января. На Октябрьской площади праздничный шопинг можно устроить в стеклянных павильонах. А у Дворца спорта заглянуть в деревянные домики-шале.
С пустыми руками уйти точно не получится. В ассортименте – новогодние сувениры, игрушки, украшения для дома, тематические подарки и, конечно, лакомства. От белорусских деликатесов до сладких гостинцев.
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