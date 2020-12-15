«В штатном расписании у нас дизайнеров и нет». Кто придумывает, как украсить Минск к Новому году?
Новости Беларуси. Большой город готовится к Новому году, главная елка уже красуется на Октябрьской площади. На ней световая гирлянда и пиксельная сетка, благодаря которой минчане будут любоваться красивыми эффектами. В программе их заложено 80, поэтому хвойная красавица будет постоянно преображаться.
Световые элементы дополнят игрушки. Кстати, в конкурсе на их лучшее эскизное решение участвовало более 100 предприятий города. Сколько всего в большом городе установят елок? Куда отправиться за волшебными зимними селфи? На сколько километров растянется праздничная иллюминация?
Об этом и многом другом спросили у гостя программы «Большой город» Славомира Гриневича, директора предприятия «Мингорсвет».
Илона Волынец, ведущая:
От вас каждый год требуют каких-то новых решений, новых подходов. Хватает ли у вас на предприятии дизайнеров, у которых глаз не замыливается, чтобы предлагать каждый год что-то новенькое?
Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»:
Если сказать про дизайнеров, то в штатном расписании у нас дизайнеров и нет. Есть инженеры с образованием соответствующим и соответствующей практикой. Практику мы набираем, общаясь с нашими коллегами, у нас есть связи с бывшими республиками СНГ, мы посещаем выставки. Мы ездим во время Нового года и после Нового года в другие города. Мы просматриваем, какие подходы у наших коллег и конкурентов. Набирается такой опыт, потом мы этот опыт предлагаем на уровень наших государственных органов. Например, на уровень комитета архитектуры для обсуждения того или иного проекта. Это делается в обязательном порядке, потому что самостоятельно мы разрабатываем, что-то предлагаем, а дальше оно в установленном порядке согласовывается.
Илона Волынец:
Вы говорите о том, что внимательно следите за последними тенденциями в мире. Коронавирус, к сожалению, закрыл границы. Наверное, в этом году вы не смогли попасть туда, куда хотели, на какие-то международные выставки.
Славомир Гриневич:
Да, признаюсь, были приглашены нашими коллегами в этом году в Киев, но, к сожалению, не получилось. Ничего, будем общаться по другим системам связи. Думаю, что коронавирус пройдет, и у нас все получится.
«В планах не только ёлки, но и световые деревья». Унали, как преобразится Минск к Новому году – подробнее здесь.