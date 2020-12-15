«В штатном расписании у нас дизайнеров и нет». Кто придумывает, как украсить Минск к Новому году?

Новости Беларуси. Большой город готовится к Новому году, главная елка уже красуется на Октябрьской площади. На ней световая гирлянда и пиксельная сетка, благодаря которой минчане будут любоваться красивыми эффектами. В программе их заложено 80, поэтому хвойная красавица будет постоянно преображаться.

Световые элементы дополнят игрушки. Кстати, в конкурсе на их лучшее эскизное решение участвовало более 100 предприятий города. Сколько всего в большом городе установят елок? Куда отправиться за волшебными зимними селфи? На сколько километров растянется праздничная иллюминация?

Об этом и многом другом спросили у гостя программы «Большой город» Славомира Гриневича, директора предприятия «Мингорсвет».

Илона Волынец, ведущая:

От вас каждый год требуют каких-то новых решений, новых подходов. Хватает ли у вас на предприятии дизайнеров, у которых глаз не замыливается, чтобы предлагать каждый год что-то новенькое?