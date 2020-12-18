Александр Лукашенко: страны СНГ могут стать сильнее только благодаря солидарной ответственности и сплочённости

Новости Беларуси. Страны СНГ могут стать сильнее только благодаря солидарной ответственности и сплоченности.

Как сообщает БЕЛТА, об этом Александр Лукашенко заявил 18 декабря во время онлайн-заседания Совета глав государств СНГ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уверен, что, председательствуя в Содружестве, при вашей поддержке мы сможем реализовать намеченные планы и заметно продвинуться во всестороннем укреплении государств – участников Содружества. Мы можем стать сильнее только благодаря солидарной ответственности и сплоченности.

Заседание Совета глав государств СНГ проходит в формате видеоконференции.