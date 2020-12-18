Прямой эфир

Александр Лукашенко: страны СНГ могут стать сильнее только благодаря солидарной ответственности и сплочённости

18 декабря 2020 09:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Страны СНГ могут стать сильнее только благодаря солидарной ответственности и сплоченности.

Как сообщает БЕЛТА, об этом Александр Лукашенко заявил 18 декабря во время онлайн-заседания Совета глав государств СНГ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уверен, что, председательствуя в Содружестве, при вашей поддержке мы сможем реализовать намеченные планы и заметно продвинуться во всестороннем укреплении государств – участников Содружества.  Мы можем стать сильнее только благодаря солидарной ответственности и сплоченности.   

Заседание Совета глав государств СНГ проходит в формате видеоконференции.   

# СНГ # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
«В перечень вошли 9 укрупненных позиций». Какую одноразовую посуду будет запрещено продавать с 1 января 2021 года в Беларуси
18 декабря 2020 08:31

«В перечень вошли 9 укрупненных позиций». Какую одноразовую посуду будет запрещено продавать с 1 января 2021 года в Беларуси

«Это все наши дети». Военнослужащие приехали с подарками в Дом ребенка №1 в Минске
18 декабря 2020 07:59

«Это все наши дети». Военнослужащие приехали с подарками в Дом ребенка №1 в Минске

«Я чувствую себя принцессой». В Витебске прошёл областной молодёжный бал
18 декабря 2020 07:37

«Я чувствую себя принцессой». В Витебске прошёл областной молодёжный бал