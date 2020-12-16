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Новогодняя открытка своими руками. Готовим необычный сюрприз для своих близких

16 декабря 2020 08:27
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Вероника Макаревич, корреспондент:
Чтобы порадовать близких оригинальным новогодним презентом, совсем необязательно мчаться в супермаркет, ведь всё гениальное просто. Лучший подарок – сделанный своими руками. Как смастерить сюрприз с душой?

Инна Шейх, руководитель народной студии фитодизайна «Славянский венок» Национального центра художественного творчества детей и молодёжи:
Сегодня я вам покажу, как сделать новогоднюю открытку. Для основы открытки нам понадобятся кусочек картона, два кусочка зелёного цвета, кусочек дизайнерской бумаги.

Новогодняя открытка своими руками. Готовим необычный сюрприз для своих близких -1

В скрапбукинге лучше всего все линии сгиба пробиговывать. Пробиговываем и складываем пополам. Делаем гармошку.

Новогодняя открытка своими руками. Готовим необычный сюрприз для своих близких -4

Берём одну зелёную деталь и начинаем приклеивать, для этого я использую клей-карандаш. Отступаем от линии сгиба 2-3 мм.

Новогодняя открытка своими руками. Готовим необычный сюрприз для своих близких -7

Вот получилась наша ёлочка.

Новогоднее украшение на ёлку своими руками. Готовим необычный подарок для близких

Новогодняя открытка своими руками. Готовим необычный сюрприз для своих близких -10

Я прикладываю шаблон, чтобы вырезать ёлку.

Новогодняя открытка своими руками. Готовим необычный сюрприз для своих близких -13

Каждая ёлка у нас будет крепиться сюда и сюда.

Новогодняя открытка своими руками. Готовим необычный сюрприз для своих близких -16

Прежде чем их приклеить, сделаю заготовки. Берем ленточку и подклеиваем под ёлку. Ленточки клеим на клей «Момент».

Новогодняя открытка своими руками. Готовим необычный сюрприз для своих близких -19

Для бычка понадобятся прямоугольник размером 14 на 16 см, кружок с радиусом 3,5 см, прямоугольник – это будут копыта.

Новогодняя открытка своими руками. Готовим необычный сюрприз для своих близких -22

Как сделать необычную новогоднюю открытку, смотрите в данном видеоматериале.

# Новый год # калейдоскоп # Инна Шейх # Вероника Макаревич # Фотофакт # Подарки

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