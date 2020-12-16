Новогодняя открытка своими руками. Готовим необычный сюрприз для своих близких
Вероника Макаревич, корреспондент:
Чтобы порадовать близких оригинальным новогодним презентом, совсем необязательно мчаться в супермаркет, ведь всё гениальное просто. Лучший подарок – сделанный своими руками. Как смастерить сюрприз с душой?
Инна Шейх, руководитель народной студии фитодизайна «Славянский венок» Национального центра художественного творчества детей и молодёжи:
Сегодня я вам покажу, как сделать новогоднюю открытку. Для основы открытки нам понадобятся кусочек картона, два кусочка зелёного цвета, кусочек дизайнерской бумаги.
В скрапбукинге лучше всего все линии сгиба пробиговывать. Пробиговываем и складываем пополам. Делаем гармошку.
Берём одну зелёную деталь и начинаем приклеивать, для этого я использую клей-карандаш. Отступаем от линии сгиба 2-3 мм.
Я прикладываю шаблон, чтобы вырезать ёлку.
Каждая ёлка у нас будет крепиться сюда и сюда.
Прежде чем их приклеить, сделаю заготовки. Берем ленточку и подклеиваем под ёлку. Ленточки клеим на клей «Момент».
Для бычка понадобятся прямоугольник размером 14 на 16 см, кружок с радиусом 3,5 см, прямоугольник – это будут копыта.
Как сделать необычную новогоднюю открытку, смотрите в данном видеоматериале.