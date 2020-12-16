Новогодняя открытка своими руками. Готовим необычный сюрприз для своих близких

Вероника Макаревич, корреспондент:

Чтобы порадовать близких оригинальным новогодним презентом, совсем необязательно мчаться в супермаркет, ведь всё гениальное просто. Лучший подарок – сделанный своими руками. Как смастерить сюрприз с душой?

Инна Шейх, руководитель народной студии фитодизайна «Славянский венок» Национального центра художественного творчества детей и молодёжи:

Сегодня я вам покажу, как сделать новогоднюю открытку. Для основы открытки нам понадобятся кусочек картона, два кусочка зелёного цвета, кусочек дизайнерской бумаги.