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Выбираем гирлянду. Что нужно учесть при покупке для безопасности? 

17 декабря 2020 10:49
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Гирлянда – гвоздь новогоднего сезона. Мерцающие огоньки украшают елки, окна домов и квартир. Яркая иллюминация создает атмосферу праздника и греет душу.

Выбираем гирлянду. Что нужно учесть при покупке для безопасности?  -1

Юлия – настоящий фанат Нового года. Девушка – завсегдатай рождественских ярмарок и любительница предпраздничной суеты. Гирлянды подбирает со вкусом и всячески старается разнообразить интерьер.

Юлия Соловьева, покупатель:
Каждый год мы с нашей семьей придумываем новый дизайн и воплощаем это в реальность. Но в этом году мы решили обновить наши гирлянды, и поэтому я сейчас в поисках каких-то необычных и интересных.

Выбираем гирлянду. Что нужно учесть при покупке для безопасности?  -4

Электрические лампочки – это не только изящный атрибут декора, но и дополнительный источник освещения. Различные по форме матовые и глянцевые огоньки способны мигать, затухать и переливаться всеми цветами радуги. Ассортимент гирлянд настолько широк, что сможет угодить даже самым требовательным ценителям прекрасного.

Выбираем гирлянду. Что нужно учесть при покупке для безопасности?  -7

Карина Романова, продавец:
Есть гирлянды в виде шторок, сеточки на окно, бахрома, есть разные звездочки, шарики, шишечки. Есть бюджетные варианты, есть подороже.

Выбираем гирлянду. Что нужно учесть при покупке для безопасности?  -10

Чтобы сверкающее огоньки дольше радовали глаз, к их выбору нужно подойти с умом. Чем больше гирлянда, тем больше мощность. Если задумали украсить территорию возле дома, стоит отдать предпочтение уличной гирлянде. Интерьерная – идеально подойдет для помещений и украшения елки.

Карина Романова:
Домашние, как правило, изготавливаются из силикона, у них изоляция слабая. Есть гирлянды, которые изготавливаются из резины, в них идет очень большая защита, они влагостойкие, морозы минус 20 выдерживают. Такие лампочки уже идут на улицу, на балкон, для коттеджей их часто берут.

Выбираем гирлянду. Что нужно учесть при покупке для безопасности?  -13

Покупку сияющей атрибутики не стоит откладывать в долгий ящик. В преддверии Нового года она разлетается как горячие пирожки. А чтобы праздник прошел с огоньком, но без пожара, необходимо соблюдать правила безопасности.

Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС г. Минска:
При использовании электрогирлянд, как и при использовании любого другого электроприбора, необходимо предварительно изучить инструкцию, в которой прописаны все нюансы при ее использовании.

Выбираем гирлянду. Что нужно учесть при покупке для безопасности?  -16

Если гирлянда сильно нагревается, пользоваться такой светотехникой опасно. Слишком тонкие проводки могут легко порваться и воспламениться. Не стоит искушать судьбу и оставлять огоньки включенными без присмотра.

Ольга Мельченко:
При покупке стоит обратить внимание на целостность упаковки электрогирлянды, проверить ее работоспособное состояние, убедиться, что все лампочки на месте, что все работают, что сам шнур и провод находятся в работоспособном состоянии, что нет перегибов, заломов, что изоляция не нарушена.

Выбираем гирлянду. Что нужно учесть при покупке для безопасности?  -19

Вот такие нехитрые правила позволят насладиться новогодней атмосферой без всякой опаски.

# Новый год # калейдоскоп # Юлия Соловьева # Карина Романова # Ольга Мельченко # Анна Полубок # Фотофакт # декор

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