Выбираем гирлянду. Что нужно учесть при покупке для безопасности?

Гирлянда – гвоздь новогоднего сезона. Мерцающие огоньки украшают елки, окна домов и квартир. Яркая иллюминация создает атмосферу праздника и греет душу.

Юлия – настоящий фанат Нового года. Девушка – завсегдатай рождественских ярмарок и любительница предпраздничной суеты. Гирлянды подбирает со вкусом и всячески старается разнообразить интерьер. Юлия Соловьева, покупатель:

Каждый год мы с нашей семьей придумываем новый дизайн и воплощаем это в реальность. Но в этом году мы решили обновить наши гирлянды, и поэтому я сейчас в поисках каких-то необычных и интересных.

Электрические лампочки – это не только изящный атрибут декора, но и дополнительный источник освещения. Различные по форме матовые и глянцевые огоньки способны мигать, затухать и переливаться всеми цветами радуги. Ассортимент гирлянд настолько широк, что сможет угодить даже самым требовательным ценителям прекрасного.

Карина Романова, продавец:

Есть гирлянды в виде шторок, сеточки на окно, бахрома, есть разные звездочки, шарики, шишечки. Есть бюджетные варианты, есть подороже.

Чтобы сверкающее огоньки дольше радовали глаз, к их выбору нужно подойти с умом. Чем больше гирлянда, тем больше мощность. Если задумали украсить территорию возле дома, стоит отдать предпочтение уличной гирлянде. Интерьерная – идеально подойдет для помещений и украшения елки. Карина Романова:

Домашние, как правило, изготавливаются из силикона, у них изоляция слабая. Есть гирлянды, которые изготавливаются из резины, в них идет очень большая защита, они влагостойкие, морозы минус 20 выдерживают. Такие лампочки уже идут на улицу, на балкон, для коттеджей их часто берут.

Покупку сияющей атрибутики не стоит откладывать в долгий ящик. В преддверии Нового года она разлетается как горячие пирожки. А чтобы праздник прошел с огоньком, но без пожара, необходимо соблюдать правила безопасности. Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС г. Минска:

При использовании электрогирлянд, как и при использовании любого другого электроприбора, необходимо предварительно изучить инструкцию, в которой прописаны все нюансы при ее использовании.

Если гирлянда сильно нагревается, пользоваться такой светотехникой опасно. Слишком тонкие проводки могут легко порваться и воспламениться. Не стоит искушать судьбу и оставлять огоньки включенными без присмотра. Ольга Мельченко:

При покупке стоит обратить внимание на целостность упаковки электрогирлянды, проверить ее работоспособное состояние, убедиться, что все лампочки на месте, что все работают, что сам шнур и провод находятся в работоспособном состоянии, что нет перегибов, заломов, что изоляция не нарушена.