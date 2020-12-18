«Это все наши дети». Военнослужащие приехали с подарками в Дом ребенка №1 в Минске

Новости Беларуси. Мероприятия новогодней благотворительной акции «Наши дети» продолжаются по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Творить добрые дела накануне Рождества и Нового года принято и в белорусской армии. Так, военнослужащие командования сил специальных операций посетили с подарками и поздравлениями Дом ребенка № 1 в Минске.

В 2020 году в связи с пандемией праздник прошел в нестандартном формате: вместо привычного актового зала военные устроили концерт на площадке возле учреждения, как раз во время прогулки детей на свежем воздухе.

Ирина Михаленко, военнослужащая командования сил специальных операций:

Создать настроение деткам маленьким, подарить хотя бы чуть-чуть тепла, потому что понимаем, что все-таки это детский дом, дом малютки. Хоть на маленькое такое вот мгновение, но подарить деткам праздник.

Светлана Тулупова, главный врач УЗ «Дом ребенка № 1»:

Чужих детей не бывает. Это все наши дети, да, они попали в сложную какую-то ситуацию, но они должны получить по-максимуму, что они могут. Спасибо и всем волонтерам, и военным, которые в такой нелегкий час находят время, силы, средства, чтобы прийти и поздравить детей.