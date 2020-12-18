«В перечень вошли 9 укрупненных позиций». Какую одноразовую посуду будет запрещено продавать с 1 января 2021 года в Беларуси

Эпоха одноразовой посуды подходит к концу. Пластиковые приборы и емкости – от вилок до стаканчиков – с 1 января запрещены к продаже в объектах общественного питания. Михаил Жигало, начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ:

В целях минимизации негативного влияния пластиковых изделий на окружающую среду в Республике Беларусь с 1 января 2021 года вводится запрет на продажу и использование в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды.

Кроме того, будет запрещено продавать одноразовую пластиковую упаковку для пищевых продуктов – контейнеры, коробки, ланч-боксы. Исключение – упаковка для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий. А вот отделы кулинарии запрет не коснется. Михаил Жигало:

На основании детального анализа посуды в упаковке в секторе общественного питания на сегодня в перечень вошли 9 укрупненных позиций из 10, а это тарелки, стаканы, чашки, вилки, ложки, ножи, палочки для размешивания напитков, трубочки и упаковка.

К началу этого года на одного белоруса приходилось 25 килограммов полимерных отходов. Процесс заботы об экологии запущен, пластика в нашей стране с нового года станет меньше. Причем, каждый из нас может повлиять на ситуацию. Как вариант, носить с собой кружку для напитков, использовать тряпичные сумки и авоськи, бумажные пакеты.

Михаил Жигало:

Запрет не будет распространяться на изделия и предметы, изготовленные из бумаги, картона, дерева и иных природных материалов, также запрет не будет распространяться на изделия-предметы, изготовленные из комбинированных материалов. В рамках анализа, который запланирован на первый квартал 2021 года, министерством будет также усилен контроль на аналитические мероприятия, на предмет соблюдения данного запрета. В случае выявления фактов в установленном законодательством порядке будут приниматься меры административного воздействия на субъекты.