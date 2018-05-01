Праздничные демонстрации, велокарнавал и обсуждение поправок в Трудовой кодекс. Как в Беларуси отметили 1 Мая
Новости Беларуси. Праздник труда сегодня, 1 мая, объединил целые поколения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Официальные торжества в столице начались с возложения цветов у стелы «Минск – город-герой». Затем праздник продолжился в Парке Победы.
Школьники, студенты, врачи, учителя, рабочие... Колонны одна за другой двигаются по центру Минска с транспорантами, шарами и цветами. Уже который год подряд вот именно так, с размахом, белорусы выходят отметить День весны и труда. Каждый раз Первомай собирает тысячи людей. И сегодняшний праздник – не исключение.
«Старт» Первомаю дали на одной из главных площадок в столице – у стелы «Минск – город-герой». Торжественное шествие и возложение цветов. Участие в мероприятии приняли представители различных коллективов, профсоюзов и министерств. Настроение было хоть и веселое, но «в кругу» обсудили вопросы, как говорится, в тему праздника – серьезные: уровень безработицы, количество рабочих мест и новые поправки в Трудовой кодекс.
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За тем, чтобы каждому рабочему вовремя выплатили зарплату и соблюдали его права, следит Федерация профсоюзов. Причем работа идет по всей стране. И сегодня она подводит итоги.
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Девятилетняя Диана праздник Первомая встречает на велокарнавале вместе с мамой и младшим братом. Подготовилась основательно. Украсила не только велосипед, но и в пиратское платье нарядилась.
Сотни участников в ярких образах: в Могилёве прошел велокарнавал
Городской велокарнавал – новая фишка Могилева. В яркой колонне несколько сотен двухколесных. Что-то вроде первомайской демонстрации, но в другом формате. Маршрут красочного «парада» лежит по центральной городской улице, где вишенкой на праздничном торте стало открытие сезона фонтанов.
Виктория Ходосок, СТВ:
Праздник традиционный, праздник международный. Первое мая отмечают более чем в 140 странах мира. У каждой есть свои традиции и обычаи. Но вот что общего: для одних это начало дачного сезона, для других – возможность отдохнуть в хорошую погоду, ну а еще для кого-то – повод встретиться с друзьями, коллегами и семьей.