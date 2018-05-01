Ходили в парк аттракционов и жарили шашлыки на природе. Где отдыхали белорусы 1 мая?

Новости Беларуси. Одни спешат на грядки, другие – на шашлыки. Майские праздники – традиционное время для активного отдыха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто-то со всей семьей выезжает из города и отдыхает у водоемов, а кто-то находит себе развлечение в мегаполисе. Со всех пляжей страны в эти дни веет запахом костра и шашлыка. Майские праздники для многих – отличный повод выбраться из душного города.

Григорий Азаренок, СТВ:

В такую погоду, как говорится, грех дома сидеть. Только на Минское море выехали тысячи человек. Даже парковка возле пляжа напоминает центр столицы. Отдыхают и с друзьями, и в семейном кругу, и даже целыми рабочими коллективами.

Елена Буйвидович:

Отличная компания, с друзьями по работе приехали отдохнуть в выходной день. Мы коллеги. Здесь семьями собрались.

К летнему сезону инфраструктура на многих пляжах обновилась. Просторные беседки, возле каждой по несколько мангалов, установлены новые раздевалки. Зеленую зону обработали против клещей. Конечно же, в местах отдыха сделали генеральную уборку.

Евгений Сколобан:

Настроение отличное, праздник. Детей вывели на природу, лесочек, свежий воздух, красота… Была свинина, сейчас курятина, колбаски там жарили. В общем, всё что можно, пожарили.

А чтобы всем было комфортно, пляжи патрулируют милиционеры. Следят за порядком.

Для тех же, кому не удалось попасть в объятия природы, в городе также немало развлечений. Аккурат к большим выходным сезон открыли парки аттракционов.

Вот так: тут – зажигательные песни, рядом – те же шашлыки, а для самых маленьких – обилие каруселей. Варя как раз только что с них.

Варвара Рудницкая:

Я пока только на одной карусели покаталась, совсем не страшно. И погода хорошая.

Игнат Рудницкий:

Пришел выгулять детей, немножко чтобы они повеселились, был задор, веселье, хорошая погода, настроение. Чувствуем радость, единение, праздник – мир, труд, май! У кого-то на горизонте выпускной, экзамены и выбор профессии. Но в такой день все заботы забываются.

Екатерина Ткачук:

Отвлечься от вступительных экзаменов, потому что у меня скоро ЦТ. Решила отдохнуть.